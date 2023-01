2,5 milions d'euros per als mercats municipals de Terrassa

Balanç del mandat i objectius horitzó 2023-2040

Ambdós mercats municipals, el, rebran fins aen ajuts dels fons europeusper a la seva transformació, digitalització i millora de l'eficiència i sostenibilitat. Així ho ha anunciaten la darrerad'aquest dijous al Teatre Principal.La subvenció dels fons europeus Next Generation és d’un total d, i el cost total del projecte és deel que significa que l’aportació municipal seria de. Precisament, Ballart ha ressaltat lesA l'audiència, l'alcalde ha fet un balanç dels gairebé quatre anys de mandat, on les inversions s’han vist alterades primer per lai, més tard, per la retallada de recursos i les conseqüències de la. L’inici de les obres del parc de la República , al sector de Sant Pere nord, és un dels temes estrella del mandat. Ballart ha recordat que aquest projecte va estretament lligar a la“el primer que s’executarà”, ha dit.Ballart ha recordat quefixats a inici de mandat, id'aquests en els darrers mesos que queden fins arribar al maig. Pel que fa al 25% restant, ha afirmat que “la immensa majoria estaran planificats i o en marxa”.Entre elsa banda del parc de la República i la renaturalització de les rieres, l'alcalde ha mencionat la importància de treballar en, el futurque encara no té calendari, els nous sectors residencials que s’han de desenvolupar en antigues fàbriques com els de limplantar lai promoure econòmicament Terrassa, perquè laal nostre país, on la ciutat ha de “liderar una revolució industrial del segle XXI, centrada en la digitalització, en la innovació, en la universitat ib en l’educació i la cultura a tots els nivells”. lator