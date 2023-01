El PACMA es presenta a les municipals de Terrassa

Elque recentment ha canviat el seu nom de Partit Animalista Contra el Maltractament Animal atot i mantenint l’acrònimha presentat al seu cap de llista per Terrassa per als comicis municipals de maig de 2023: enginyer tècnic de gestió nascut a Barcelona.Martínez, de 50 anys,“Vaig venir a una fira sobre habitatge -explica- i aquí em vaig quedar”, explica.Entre altres activitats, practica boxa com a forma d’entrenament, i ioga. És assidu del Estadi Olímpic els dies de partit si l’agenda li ho permet.Martínez ha format, durant anys, part delde diverses protectores i associacions, arribant a ser. Tot va començar recollint, explica, una gossa perduda a Terrassa que va resultar estar embarassada i va acabar en elde la ciutat.Per al candidat,Assegura que “no poden dependre del fet que el tècnic de torn tingui o no simpatia cap als seus drets, i a nivell polític, només PACMA pot garantir la seva integritat”. I afegeix:(com fan la resta de forces polítiques), sinó que emplenem milers de quadres i murals amb el nostre propi color.Sosté que PACMA és “l’únic projecte polític que de veritat es preocupa pels animals, el medi ambient i la justícia social sense ambigüitats”.Sobre les primeres mesures que duria a terme en el municipi en cas d’obtenir representació política,Hem de cuidar-ho i acaronar-ho”. Començaria, diu, “apostant per lai duria a terme una reunió amb els col·lectius de protecció animal del municipi.De la mateixa manera, Martínez assegura queTenim la capacitat, una situació privilegiada i la força per a aconseguir-ho”. Entre les mesures proposades, s’inclouen “unesmés moderna i completa”. També assenyala queevitant que es repeteixin imatges lamentables com les de fa uns mesos, on un agent colpejava a un gos durant un procés d’identificació.