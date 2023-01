El PSC demana compromís amb la Ronda Nord i més equipaments educatius i sanitaris de cara als pressupostos

Necessitat de nous equipaments sanitaris i educatius

La, ha presentat aquest dilluns en roda de premsa els projectes que el partit polític presenta de cara als, juntament ambi presidenta de laEls socialistes volen que la Generalitat sigui el compromís de tirar endavant lainfraestructura que porta molts anys sobre la taula i queen principi descartava per fomentar el sistema ferroviari. "És un projecte que té consens majoritari en tot el territori, milloraria les comunicacions de la comarca i la competitivitat de l'economia. Està dins del", ha continuat la socialista.A més, el PSC ha reiterat la voluntat de, ha demanat, que es dedica a millorar l'entorn dels barris de Catalunya, i un pla per combatre la segregació escolar. Laés un altre aspecte que preocupa al PSC, que ha demanatEn l'àmbit sanitari, Candela ha demanat fer uni 2000 noves places a les residències i centres de dia, a més de la(Centre d'Urgències d'Atenció Primària) a Terrassa i de dos nous CAPS, augmentant el personal sanitari que treballa en els Caps actuals. "Cal la remodelació de les plantes en desús de lai una ampliació", ha afegit Ana María Martínez, alcaldessa de Rubí."Necessitem que es tiri endavant la construcció deque donaria resposta a Castellbisbal, Sant Cugat i Rubí. Tenim l'avantprojecte escrit des de 2010, però no hem avançat", ha continuat l'alcaldessa.Arreu de la comarca, la Federació del Vallès Oest reivindica lacom la d'unao unaEn equipaments educatius, la Federació insisteix en la construcció d'uni deacabar la rehabilitació de