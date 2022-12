Mustapha Ben El Fassi Mezouar, el més votat per la ciutadania per ser Síndic de Terrassa

serà el nou Síndic de Greuges de Terrassa, després de ser la candidatura més recolzada en la jornada de votació d'ahir, en la que van participar 3.324 terrassencs majors de 16 anys.Així, segons el recompte efectuat per la, El Fassi Mezouat va ser el candidat més votat ambsuports (36,70%), seguit de Pau Cónsola, Manel Pérez, Cristina Valverde, Mònica Olmo, Ignasi Puig, Míriam Boira i Juan Enrique Latorre.Un cop feta la valoració de les candidatures per part de la ciutadania, el procés participatiu per a l'elecció i nomenament del Síndic Municipal de Greuges entra en la seva fase final: tenint en compte aquests resultats i la valoració que en faci la, se sotmetrà al Ple Municipal.El president de la Comissió Ciutadana, el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, ha valorat molt positivament com ha transcorregut la jornada de recollida de suports a tots els districtes de la ciutat. "Tenint en compte que la sindicatura municipal és la institució que garanteix els drets de la ciutadania, cal reconèixer i agrair la participació dels veïns i veïnes en el procés d'elecció i nomenament de la seva figura".