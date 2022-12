«Supermercat», de Lildami, millor cançó catalana de l'any per als oients d'iCat

La original història d'amor narrada per, Supermercat, ha estat escollida la millor cançó de l'any en català pels oients d'iCat. Les votacions s'han dut a terme a través de la web de l'emissora des de l'1 de desembre i fins avui al matí.Un altre terrassenc,, ha entrat al rànquing de millors cançons en una altra llengua, en sisena tercera posició, per Barcelona. Aquesta llista l'han lideradaamb Mamá iamb Despechá.Així, cançons d'amor i feminisme han estat les grans triomfadores d'aquest any entre els oients del canal de música i cultura de Catalunya Ràdio.