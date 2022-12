Terrassa es manifestarà per a la sanitat pública

Reivindicacions

ha convocat una manifestació per al properLa marxa sortirà de la plaça de l’a les 11 hores i recorrerà diversos carrers de la ciutat per fer una crida a la defensa de la sanitat pública. El malestar ha anat creixent des de la pandèmia.resa la convocatòria, en la qual s’exigeix que el“com indica el, que hi hagi servei de pediatria i odontologia “en tots els CAPs” i es construeixi und’una vegada ja a Terrassa.La llista de reivindicacions inclou la millora de les condicions laborals del personal sanitari, la inversió del 25% del pressupost de la sanitat per a l’atenció primària i l’expulsió de la gestió privada de la sanitat pública.fa constar la convocatòria de la comissió, de la qual formen part la