La bronquiolitis satura pediatria: «Al CAP no m'atenen, i no puc anar a l'Hospital cada vegada que té tos»

Una planificació insuficient des del Ministeri de Sanitat

CAP Sant Llàtzer de Terrassa Foto: Anna Mira

La bronquiolitis, la major preocupació dels hospitals

Gràfic que mostra les urgències hospitalàries per bronquiolitis/VRS des del 2019 fins el 2022 Foto: CST

L'és mare d'un nen de quatre anys i d'una nena de deu mesos, que necessiten recurrentment atenció sanitària. Els pertoca elperò aconseguir hora per una visita s'ha convertit en un malson: "", comenta l'Elisabet. "Em deriven sempre a, on espero llargues hores per ser atesa. L'altre dia vaig acabar recorrent a un".La filla de l'Elisabet pateix un, patologia per la qual necessita prendre un xarop,que ha de seguir durant sis mesos més i queni passar-me la nit a l'Hospital", continua.Similars són els casos de la. La Sílvia va assistir a l'Hospital de Terrassa un. "Cada dia estem així.com fins ara". La Caterina també ha d'assistir al metge constantment per la seva filla petita. "És un peix que es mossega la cua. Ens deriven a l'Hospital perquè no es saturi el CAP, però llavors. Així no podem seguir. Està clar que el problema ve de dalt", afirma la Caterina.A banda, les tres mares comparteixen la, ja que cal anar en autobús o vehicle propi, i consideren que el pàrquing és car. "i més si t'has d'esperar tantes hores", continua la Caterina. "Vull que les meves filles es puguin visitar al CAP Sant Llàtzer, on jo he anat des de petita.", afegeix.Abans, les tres recorrien a lesperò des de la pandèmia ja no funcionen. "Es prioritza que cada infant sigui vist pel seu metge", comenta la. La directora afirma que la situació és similar a tots els Caps del territori, però que el CAP Sant Llàtzer ho ha notat més perHavien allargat les hores de feina dels pediatres que segueixen al centre, però pediatria seguia saturada."Tenim 6 pediatres, i cadascun atén una mitjana de 20 nens per dia.Esperem poder atendre fins a 30 infants al dia", continua la doctora. D'aquesta manera, podran atendre més "nens malalts", ja que fins ara fomentaven més el "nen sa", i més infants podran ser atesos per l'equip de pediatria del centre de primària, en comptes de ser derivats a urgències.Ureña afegeix que. Carrega contra la falta de sanitaris a tot l'Estat i la planificació del Ministeri de Sanitat: "Encara que posin més metges, cal una formació, i triga temps", explica., segons relata la doctora. "Ens trobem en plena epidèmia, i els nens estan greus. Això també ha influenciat a què no poguéssim donar més hores. L'Hospital està desbordadíssim".Elsegüent, elaborat pel CST, mostra l', analitzant els mateixos mesos de l'any en els quatre anys disponibles. Tal i com es pot observar, la tendència és a l'alça, i, amb una taxa general de 8,7 casos per cada 100.000 habitants.