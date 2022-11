VÍDEO: Miki Núñez estrena el videoclip «Electricitat» amb Alfred García

El cantant terrassenc Miki Núñez ha estrenat aquest divendres un projecte musical que portava temps coent-se: es tracta del hit, en col·laboració amb l'artistaque s'ha publicat a les plataformes audiovisuals i amb una Youtube.Ambdós cantants van participar a, tot i que no en les mateixes edicions. Miki Núñez va quedar en sisena posició a l'edició 2018 del programa, mentre que Alfred García va participar en la primera edició, el 2017, després de la pausa del programa des del 2011, i es va fer conegut per formar una parella romàntica amb. García va presentar-se aamb Amaia, guanyadora d'OT 2017.amb una melodia alegre i tranquil·la. Les xarxes no han trigat en expressar la seva sorpresa, i alhora satisfacció, davant la col·laboració d'ambdós artistes.