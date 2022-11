La Toka Merkat arriba a la cinquena edició amb noves marques emergents

Quines marques s’hi podran trobar?

La Toka Merkat celebra la sevai ho fa tornant al Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa. Aquest acollirà de nou l’que consolida La Toka Mercat i la seva clara aposta per lesambLa doble jornada se celebrarà el(de 15 h a 20 h) i el(11 h a 20 h).Amb l’edició d’hivern –la cinquena– el mercat es consolida com una cita de referència per acostar els dissenyadors catalans i emergents a un públic conscient que aposta per reivindicar la producció local i sostenible. , directora i impulsora de l’esdeveniment, destaca “el paper que La Toka té com a jornada de moda emergent peri acostar-lo a un públic compromès amb unai no tan globalitzada”.Amb un compromís genuí i fidel als inicis de la Toka Merkat, la jornada reuneix a dissenyadors i creadors que, amb un disseny únic i exclusiu i un tipus de producció més local que defuig les grans produccions massives i seriades. Una filosofia que reivindica el comerç de proximitat i laAquesta edició comptarà amb laque s’estrenen a La Toka, comuna firma creada per la seva dissenyadora,, i un clar exemple d’amb les seves sabates Bouch, unes sabates fabricades a partir del reciclatge de catifes artesanals vintage de Marroc amb teixits 100% naturals i amb les quals fa unes setmanes la marca rebia el premi de les millors marques emergents de moda delcom a gran exemple d’economia circular.L’acompanyaran altres estrenes com les de la marca, una firma deamb taller propi a Terrassa, ila firma de la Clara i la Nona, dues germanes que aposten per, treballant amb teixits orgànics i reciclats que aposten per l’ “slow fashion”, confeccionant en tallers locals i sèries de poques unitats.Entre els expositors que repeteixen cita, podran trobar-s’hi noms i marques com les dela marca barcelonina que repeteix després de l’estrena en l’edició d’estiu del passat mes de juny, icom a marques terrassenques que ja han participat amb anterioritat. Els assistents també podran trobar les col·leccions de bosses de mà d’o les joies d’Durant el divendres i el dissabte, també es podrà comptar amb la presència de laLa Cabreta, per esmorzar, fer el vermut o dinar en els patis del claustre del Parc Audiovisual.