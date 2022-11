ERC empatitza amb el rebuig a la pista de gel, mentre que Tot per Terrassa la defensa

En aquest sentit, les llums de Nadal són un element tradicional, fan Nadal, i la despesa energètica és assumible. Una altra cosa és la pista d gel que genera contradiccions i un missatge equivocat en un moment com l'actual. Entenc q la pista no és convenient, no toca. — Isaac Albert (@isaacalbert) November 7, 2022

Elés la data que s'ha escollit per inaugurar laa la, mateix emplaçament que l'any passat, i mantenir-la fins la fi de les festes de Nadal. Ara bé, de la mateixa manera que el 2021, una campanya ha nascut amb força a les xarxes per rebutjar-ne la instal·lació, al·legant les conseqüències mediambientals que comporta i la contribució al canvi climàtic.Enguany, el lemaha cobrat vida en forma de pàgina web i compte de twitter, i, tot i que no va signada, es sospita que els autors podrien ser de l'La campanya es manifesta que es mostra en contra delque suposa l'atracció nadalenca. "En un context d'emergència climàtica, on la pobresa energètica s'ha doblat en l'últim any,i una despesa energètica equivalent a l'", han escrit al web., primer tinent d'alcalde i d'ERC Terrassa, ha donat suport visiblement a la campanya,, que tirava endavant la iniciativa. Albert ha piulat que volen que els "veïns i veïnes de Terrassa es quedin a la ciutat i gaudeixin del Nadal a Terrassa", i que entén que hi ha elements que són tradicionals de la festivitat, com els llums de Nadal, que comporten una despesa energètica "assumible", tema que es va comentar a l'últim ple. Ara bé, el tinent d'alcalde ha declarat quei que "en un moment com l'actual, entenc que no és convenient, no toca".Els autors de la campanya han contestat a Albert, recordant que, i que potser ara ja ésERC no és l'únic partit que qüestiona l'atracció. L'any passat, elva declarar que la instal·lació de la pista anava en contra de la clamadade l'alcalde,Davant l'allau de crítiques, el batlle va declarar que compensaria la petjada energètica de la seva activitat amb laa més de 3 mil quilòmetres de distància.