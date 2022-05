Ela Catalunya és un dels reptes del país. La xarxa de trens i autobusos ha fet un pas endavant, però encara és lluny dels paràmetres de qualitat que exigeix la majoria d'usuaris i dels objectius marcats, que ajudarien a reduir l'ús del cotxe en un context deLes mancances del transport públic no s'acaben de solucionar i continuen els retards o la poca freqüència fruit de la manca d'inversió i d'infraestructures obsoletes. En el cas dels accessos. Un panorama que és l'argument de molts usuaris, sobretot de fora de l'Àrea Metropolitana, per seguir optant pel cotxe, que sovint és més ràpid però també més car i contaminant.Lesel transport públic són molt semblants a les de fa una dècada, amb més població i una mobilitat més exigent, i les administracions prioritzen el manteniment. Un exemple:és gairebé exacta que el 1975, amb els mateixos quilòmetres de via. Un altre: des de l'any 2008, l'Estat ha executat menys del 14% de les inversions previstes per Adif i Renfe a Catalunya malgrat que ara intenta revertir-ho amb obres per actualitzar la xarxa.El Departament de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat té previst incrementar l'oferta de transport públic per arribar aen els pròxims 10 anys en l'àmbit metropolità de Barcelona i amb una inversió propera als 2.000 milions d'euros. Però, està preparadade transport públic per assumir una massiva entrada d'usuaris del transport privat?ha volgut copsar el pols de la situació, dona veu als usuaris, als que utilitzen el bus o el tren cada dia per anar a treballar o estudiar, i aporta dades per analitzar la situació.han preparat una vintena de cròniques, reportatges, anàlisi i entrevistes des de diverses perspectives i des dels territoris de tot país que ens poden ajudar a situar-nos en un debat que necessita puntualitat en la resolució.