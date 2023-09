El bisbat de Girona enceta el nou curs sense relleu: «estem orfes de bisbe però no d'esperit»

comença el nou curs, això sí: ho fa sense bisbe. La incertesa de saber quan arribarà el successor de Francesc Pardo, mort l'abril de 2022 després d'estar ingressat diversos dies a l'hospitaldeva en augment després que Roma encara no hagi pres cap decisió. S'especulava que abans de final d'any s'hauria fet efectiu el relleu, però la realitat és que aquest setembre encara no hi ha el nou bisbe designat.Amb un toc d'humor, l'administrador diocesà de Girona,, s'ha dirigit a través d'una carta als fidels. A la missiva, el religiós es pregunta si hi haurà nou cap de l'església de Girona aviat "o haurem d'esperar una mica més". De moment, Sunyer destaca que caminen "sinodalment foragitant el pessimisme" pel fet que no s'hagi produït l'esperat relleu. "Ho fem orfes de bisbe, però no de l’esperit que ens vivifica, remarca en la carta.L'administrador considera que d'aquesta manera quan arribi el nou bisbe els trobarà "i amb els". El successor de Pardo haurà d'iniciar una nova etapa amb reptes com la sequera, augura el religiós que també, tot i això, creu que ajudarà els creients a caminar "segons l’esperit".

