Salellas rebaixa el sou d'alcalde a 60.000 euros i el govern de Girona tindrà set dedicacions exclusives

Complir el codi ètic

L'equip de govern de, format per Guanyem, Junts i ERC, ha donat a conèixer aquest divendres els primers detalls del cartipàs municipal. Segons han informat en un comunicat, el govern local ha deciditde l'alcalde, dels membres del govern i dels assessors, però tenint en compte que ara sumen 17 regidors quan el govern de l'anterior mandat en tenia 13.El sou de l'alcalde,, serà de. Són 14.000 euros menys que els 74.000 de salari màxim que hi havia estipulats fins ara. A més, hi hauràambque percebranl'any (4.000 menys). L'equip de govern comptarà amb setque cobrarananuals, 5.000 menysEl govern municipal subratlla que han apostat per reduir els sous de l'alcalde, dels membres del govern i dels assessors i, en paral·lel, han augmentat el nombre de regidors amb dedicació exclusiva. L'executiu ressalta la importància de tenir l'equip de regidores del govern "". Guanyem, Junts i ERC sumen 17 regidors, quatre més que el govern anterior. Caldrà veure si les reduccions també permeten abaixar la quantitat global que fins ara es destinava a sous i assessors de l'equip de govern."La proposta del govern buscaentre lade disposar d'un govern fort i dedicat a treballar per Girona", exposen al comunicat. Per això, el nou executiu tindrà set dedicacions exclusives, tres més que en l'anterior mandat. Són les de l'alcalde i les dels regidors Sergi Font, Cristina Andreu i Sílvia Aliu (Guanyem), Núria Riquelme (JxCat), i Quim Ayats i Àdam Bertran (ERC).També hi haurà, que desenvoluparan les següents tasques: un cap de gabinet d'alcaldia, un coordinador de comunicació i un coordinador de govern i d'organització municipal. D'altra banda, les diverses àrees també disposaran dels seus coordinadors.Així, hi haurà undea l'Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana; un de suport a la de Cultura, Educació i Esports; un a Promoció Econòmica, i un a Serveis a les Persones i Convivència. Els diversos coordinadors de les àrees treballaran conjuntament per garantir que les polítiques es desenvolupin de manera transversal entre les diverses regidories.En el cas de, elde la formació recull que "com a norma general, les regidores i regidorsque els correspongui com a càrrecs electes i mantindran la seva situació laboral prèvia". El codi ètic, doncs, no prohibeix ni les dedicacions parcials ni les exclusives; però sí que concreta que, en cas d'estar a govern, els regidors i regidores de Guanyem "rebran un sou equivalent com a màxim a tres vegades el salari mínim interprofessional" (un topall que, en cas de ser a l'oposició -com ha passat el darrer mandat- se situa en dues vegades i mitja).Actualment, l'SMI està fixat en 15.120 euros bruts anuals (1.080 euros mensuals repartits en catorze pagues). A priori, analitzant les xifres del cartipàs, l'alcalde de Girona i els tres regidors de Guanyem amb dedicació exclusiva incomplirien el codi ètic de Guanyem.Però la formació ja ha precisat que això no passarà, perquè tant Salellas com Font, Andreu i Aliu donaran totes aquelles quantitats que superin el topall que recull el codi ètic i que es destinaran a causes polítiques o socials. Això també passarà en la resta de càrrecs electes, si es donés el cas. "; el que vagi per sobre es donarà", precisen fonts de la formació municipalista.