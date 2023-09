Un vermut cantat, el nou acte de l’AOAPIX per Festes del Tura

Aquest 2023 les Festes del Tura arriben amb novetats importants. Després d’anys, la Festa Major d’Olot veu néixer dos actes nous impulsats per dues entitats diferents. Tots dos es faran durant el dia i el més matinersserà el que organitza l’ Associació d’Olotins Amics del Porc i el Xai (AOAPIX).Sota el nom de, l’acte busca recollir l’essència popular i festiva que es produïa en determinades bodegues ja desaparegudes de la ciutat, on s’hi cantaven cançons d’Olot. Tal com diu el seu nom, consisteix en fer un vermut i cantar cançons populars al carrer. “Nosaltres quan ens trobem, cantem”, assegura, membre de l’AOAPIX. I d’aquesta premissa ha nascut el nou acte de l’entitat que tindrà lloc eldel migdia al“Hi ha una gent que va preservar unes cançons que corrien el perill que es deixessin de cantar. Aquesta feina ja està feta i el que no es pot recuperar són els establiments on s’hi anava a cantar. Però podem convertir el carrer Baix del Tura en un d’aquests llocs on s’havien cantat cançons. Aquesta és la idea: fer un vermut i cantar cançons”, explica Vilas.L’acte començarà a les 12 h, tot i que mitja hora abans hi haurà una primera concentració a les escales de Sant Esteve per fer les primeres cançons. El cant anirà acompanyat d’i es faran un total de. Dues seran cada any les mateixes (El Nardo i l’Aigat d’Olot) i les altres dues aniran canviant cada any. Aquest 2023 les escollides són Gafa en Pere Sac i Cordes i El Carro del Vi.Per participar al Vermut Cantat cal comprarque serveix com a entrada i per consumir el vermut que s’oferirà al carrer Baix del Tura. El got es pot comprar per dos euros a Can Batet, Els Cinc Titus, Can Morera, El Ferrer del Mas, La Vinoteca, Els del Mig, Ca l’Oliveras, Divinus i el Buquet.Al Vermut Cantat hi participaran diverses associacions i colles de la ciutat. Cada una tindràde la ciutat. En total són 16 i hi han participat els següents artistes: Rosa Serra, Roser Matas, Tavi Algueró, Àngel Rigall, Maria Camila, Ruth Aisa, Ester Codony, Marc Lorente, Manel Quintana, Marc Valero, Elena Boix, Narcís Coderch, Sílvia Reixach, Cristina Montero, Ester Jaume i Rosa Martín.