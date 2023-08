​Olot restringirà la circulació de bicicletes al centre de la ciutat

La CUP, PSC i Activem, en contra

Imatge del ple d'aquest dijous. Foto: Ajuntament d'Olot

Contrari a les promeses electorals

Olot té coll avall la limitació de l'ús de la bicicleta al centre de la ciutat. També la dels patinets, una mesura que ja es va anunciar en campanya electoral . Aquest dijous, l'equip de govern format per Junts i ERC ha aprovat inicialment una modificació de l'ordenança de circulació que pretén restringir aquests vehicles al. La modificació deroga elsde l'actual ordenança que regulava la circulació de bicicletes per zones de vianants i pel centre de la ciutat, la qual era possible encara que l'accés al centre estigués bloquejat amb pilones. El nou texti els obliga a circular pel centre només en els horaris que també ho fan els cotxes i repartidors. La resta de situacions, els ciclistes hauran de baixar de la bici i caminar.El regidor de Mobilitat,, ha defensat la restricció com a una mesura perque passegen pel centre de la ciutat: "Tothom és testimoni que les bicicletes no complien la velocitat amb què havien d'anar pel Nucli Antic, que és la dels vianants". Clivillés també ha defensat que la ciutat té "moltes coses a 15 minuts caminant" i demana als olotins que "ho contemplin".L'alcaldetambé ha fet èmfasi en la idea de protegir el vianant: "En aquest moment tenim un problema amb els patinets elèctrics i en l'ús de la bicicleta com a joc en una zona comercial. En un any i mig hem sancionat 220 patinets i és continu i portem. Pensem que a la zona cèntrica els primers que hem de protegir són els vianants, sobretot, infants i persones grans".La majoria dels grups de l'oposició, a excepció de Vox, han criticat la mesura adoptada per l'equip de govern i han demanat deixar el punt sobre la taula per debatre'l també amb els grups promotors de la bicicleta que hi ha a la ciutat. "Cal enfocar-ho d'una altra manera. Ens fan anar enrere en el camí cap a una mobilitat sostenible", ha assegurat el portaveu de la CUP,, qui també ha assenyalat que la mesura incompleix els acords aprovats en l'Olot Pedala i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. La CUP també ha criticat no s'hagi informat de la mesura al grup motor del procés participatiu de l' Olot Pedala (pla de foment de la bicicleta que es va aprovar fa més d'un any). En aquest sentit, Clivillés ha respost que el grup "ha tingut notícies de les intencions d'aquest govern des del primer dia".Pel PSC, la prohibició deixa fora de joc un transport que consideren respectuós i sostenible: "No ens sembla bé. Creiem que és més important educar que prohibir. És un mitjà de transport que s'hauria de poder moure amb normalitat a la ciutat", ha assegurat el regidor socialista. I per part d'Activem Olot,, ha criticat que es posés les bicicletes al mateix sac que els patinets: "Una persona que viu al Firal, no pot anar amb bicicleta fins a casa seva? Hi ha molta gent que fa un ús correcte de la bicicleta. Una altra cosa són els patinets elèctrics que es fan servir de manera perillosa".La prohibició de l'ús de la bicicleta al Nucli Antic d'Olot arriba tres mesos després que Junts anunciés que prohibiria els patinets . Ho va fer enmig de la campanya electoral i en aquell moment va assegurar que la bicicleta quedaria al marge de la mesura. Per la seva banda, ERC també incloïa en el seu programa electoral propostes com "Promourem la pacificació i progressiva disminució del trànsit en les ciutats, prioritzant el transport públic i l'ús de la bicicleta".Aquest dijous s'hala prohibició i ara hi hauràperquè qui ho vulgui pugui presentar al·legacions. L'equip de govern serà el responsable de decidir si accepta o no les al·legacions i tornarà a portar al ple la mesura per