​Els actes «secrets» de les Festes del Tura d'Olot

Passejant pel centre d'Olot et pots trobar algun dels actes «secrets» de les Festes del Tura. Foto: Martí Albesa

Lesreuneixen cada any desenes d'actes, la majoria impulsats per les entitats de la ciutat. Comptant els concerts, el nombre d'actes que recull el programa de la Festa Major d'Olot pot superar el centenar. Però hi ha algunsi que només són coneguts per aquells que hi participen. Estem parlant d'actes organitzats per ciutadans a títol individual o entitats que organitzen iniciatives per als membres de la seva associació.La majoria d'aquests actes són tancats i per participar-hi cal ser convidat per als organitzadors o formar part de les entitats que els organitzen. Tot i això, és possible que, si passeges pel centre d'Olot algun dia de les Festes, te'n puguis trobar algun. Aus en descobrim alguns d'ells.Fa pocs anys, diversos veïns van recuperar una tradició que solien fer habitualment: anar de bar en bari bevent gots de vi. Després de perdre's, la tradició s'ha reactivat amb els fills dels promotors de l'acte i altres coneguts. Des de fa més de quatre anys aquest grup que pot arribar a ser d'queda un dia de Festes del Tura a l'Orfeó a les 19 h i passegen per diferents bars de la ciutat cantant cançons com El Nardu, L'aigat d'Olot, En Pere Sac i Cordes o Mamimer, entre altres.Només els més joves l'hauran viscut. Fa més de cinc anys, una colla d'amics van decidir que per acabar bé les Festes del Tura caliai fer unal'última nit de festa major. La idea semblava una bogeria, però a mesura que han passat els anys s'hi ha anat afegint gent i s'ha convertit en una tradició, on fins i tot s'hi acaba. Sota el nom de "Puja com puguis", l'acte té lloc l. Un cop s'acaben els concerts es queda a les escales de Sant Esteve per pujar plegats fins a Sant Francesc i veure sortir el sol. L'acte només és apte per als més valents o per aquells que s'aixequen d'hora.És un dels actes interns que organitza l'AOAPIX. Es porta a terme just abans de començar la cercavila davant el. Per a l'entitat, el primer beure de les Festes és unen honor als membres de l'associació que ja no hi són.Per les Festes del Tura i paral·lelament al programa també s'organitza un "quintocrucis", un acte que consisteix a anar de bar en bar fentuna de les tardes de la festa major. L'organització és privada i ha anat passant de generació en generació. Són un màxim dei tots van amb mocador al coll fent ambient de festa.L'acte no surt al programa perquè se celebra just abans que comencin les Festes. La Faràndula Ràcing Team escalfa motors traient el seuel dia abans que comenci la festa major. Ho fan perque portarà durant cada dia de Festes. L'acte se celebra a les 20 h a lai està obert a tothom qui vulgui veure abans que ningú quina cara farà en Tim durant la festa major. Després de la descoberta de la màscara, que cada any la fabrica un membre de l'entitat diferent, s'ofereixper als socis de l'associació.L'últim dia de les Festes del Tura, l'AOAPIX celebraque ja s'ha convertit en un dinar "de clova" perquè s'hi fa també marisc. Es convida a tots els socis de l'entitat a fer un últim àpat de germanor i acomiadar les Festes del Tura plegats al local de. Després de dinar, però, fan un acte propi i exclusiu per als membres de la penya que s'anomena la. A diferència del que pugui semblar, els caragols que s'utilitzen no es mengen. Es tracta d'una competició que consisteix a veure qui és el més ràpid. Es tracta d'un acte divertit, on els més petits (però també els més grans) de l'entitat s'ho passen d'allò més bé.