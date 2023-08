​Qui són i què cobren els nous membres del govern del Consell Comarcal de la Garrotxa?

· Santi Reixach (Junts): president

· Gemma Canalias (Junts): consellera de Turisme i Empresa

· Jordi Cargol (Junts): conseller de Medi Ambient i Emergències

· Maria Vidal (Junts): consellera de Serveis Socials

· Xavier Casadevall (Junts): conseller de Gestió Pressupostària

· German Mas (Junts): conseller de Transició Energètica i Habitatge

· Jordi Güell (Junts): conseller de Mobilitat

· Albert Danés (Junts): conseller de Joventut i Esports

· Albert Fàbrega (Junts): conseller de Consum

· Laila el Gamouchi (ERC): consellera d'Igualtat i Feminismes

· Rosa Maria Gonzàlez (ERC): consellera d'Educació

· Josep Reig (ERC): conseller de Recursos Humans, Serveis Interns i Assistència als Municipis

· Marc Puig (Estimem les Planes): conseller de Cultura i Polítiques d'Ocupació

Retribucions i noves vicepresidències

Consell d'Alcaldes rotatiu i nova figura d'adjunt a la presidència

Aquest dijous el Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en sessió plenària elper al mandat 2023-2027. Es tracta de la composició del nou govern que, per primera vegada, estarà format per: Junts, ERC i Estimem les Planes.En total, el nou govern del Consell Comarcal estarà format per. Vuit seran de Junts, tres d'ERC i un d'Estimem les Planes. Són un menys que l'anterior mandat, quan el govern estava format per 13 membres. El nou cartipàs, doncs, queda de la següent manera:Dels 12 consellers, només n'hi hauràal Consell Comarcal. Aquests formaran lesque s'han creat respecte a l'anterior mandat, on només n'hi havia dues i no tenien dedicació. Les quatre vicepresidències estaran ocupades percom a primera,de segon,com a vicepresident tercer icom a vicepresidenta quarta.Tots ells cobraran gairebéamb una dedicació del 25%. Pel que fa al president, el seu sou puja a, uns quatre mil euros més que l'anterior mandat.serà la figura política més ben pagada del Consell Comarcal, però per darrere, per exemple, de la figura del gerent que cobra 54.000 euros bruts anuals.Els vuit consellers de l'executiu que no tenen dedicació i la resta de consellers que no han entrat a govern cobraran segons les assistències als òrgans del Consell Comarcal. Per cada ple, es cobra(cinquanta més que l'anterior mandat), l'assistència a la Junta de Portaveus es paga a, per la Comissió Informativa del Ple, el Consell d'Alcaldesi per cada assistència al Consell de Presidència es cobra

El Consell Comarcal també incorpora una nova figura per aquest nou mandat. Es tracta d'un adjunt a la presidència que tindrà una funció de planificació estratègica del govern comarcal. Qui ocuparà aquest càrrec és Jordi Güell i ho farà sense dedicació exclusiva.



Per últim, s'ha aprovat que el Consell d'Alcaldes, òrgan que tracta temes comarcals amb tots els alcaldes de la Garrotxa i que es reuneix periòdicament, se celebrarà fora de la seu del Consell Comarcal. Es farà en espais públics de diferents municipis de manera rotatòria cada dos mesos.