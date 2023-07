​Olot, a la cua del reciclatge a la Garrotxa

continua amb una de les assignatures pendents dels últims anys: el reciclatge. La ciutat ha hagut d'aparcara través del nou sistema de contenidors tancats que s'obren una targeta personalitzada. Entre el 2019 i el 2020, l'Ajuntament va dur a terme una prova pilot per provar aquest nou mecanisme al barri de Pequín, però tot i tenir bons resultats (un 20% més de recollida selectiva) encara no s'ha instaurat el nou sistema. Principalment, la redacció del nou contracte d'escombraries de la ciutat i la seva paral·lització als tribunals , ha fet que no s'hagi tirat endavant el nou sistema.Està previst que aquest mandat pugui ser el definitiu per instaurar els contenidors tancats intel·ligents a tota la ciutat. De fet, l'Ajuntament no té més marge per aplicar un mecanisme que l'hi ha de permetre arribar a reciclar més del 55% dels residus de la ciutat abans del 2026, tal com marca Europa.Segons les últimes dades publicades recentment per l' Agència de Residus de Catalunya , Olot recicla menys de la meitat dels residus que genera. Ara mateix, la ciutat separade les escombraries. La dada, però, no només no ha augmentat els últims anys, sinó que ha disminuït. En els darrers cinc anys, la recollida selectiva a Olot ha empitjoratpassant del 54% el 2018 al 46,8% actual. Mentre la resta de municipis han instaurat nous models més eficients de recollida de residus, la capital garrotxina no ho ha fet i això ha provocat que ara mateix la ciutat sigui el quart municipi que menys recicla de la Garrotxa.I és que les dades demostren que l'arribada de nous sistemes de recollida de residus a la comarca ha catapultat la recollida selectiva. És el cas, per exemple d', on el 2018 van aplicar contenidors intel·ligents i el sistema porta a porta, respectivament. Des de llavors (i tal com es pot veure al següent gràfic) la recollida selectiva s'ha disparat a nivells màxims a la comarca arribant a més d'un 80%. En canvi, aquells municipis com, on no s'ha instaurat cap nou sistema, han quedat a la cua del reciclatge garrotxí. A la part baixa, també hi haque són municipis que no reciclen l'orgànica i utilitzen compostatge.Selecciona un poble i observa la seva evolució al llarg dels anys pel que fa a la recollida selectiva:Amb les últimes dades que ha fet públiques l'Agència de Residus de Catalunya, actualment hi haals ajuntaments: arribar el 2025 reciclant un 55% dels residus. Els pobles que hi compleixen, Són Besalú, Argelaguer, Santa Pau, Mieres, Tortellà, Vall de Bianya, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Vall d'en Bas i Sant Jaume de Llierca. Mentre que els que hi estan més lluny són Riudaura, Sales de Llierca, Beuda, Sant Aniol de Finestres i Olot.