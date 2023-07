L'Hoquei Olot farà el pregó de les Festes del Tura 2023

L'serà el pregoner de les pròximes. El club olotí ha estat l'escollit per l'Ajuntament per inaugurar la festa major d'Olot. Un dels principals motius de l'elecció és la celebració dels 40 anys de l'entitat. Aquest 2023 el club celebra quatre dècades d'existència des de la seva fundació el 1983 de la mà de Josep Jou.Durant aquest any, el club ha organitzat diferents actes en commemoració a l'efemèride: ha presentat un himne, ha creat una samarreta commemorativa, ha organitzat una festa per als aficionats i està preparant un nou element per a la faràndula olotina. El pregó de les Festes del Tura serà elal balcó de l'ajuntament d'Olot i serà un més dels actes de celebració dels 40 anys del club olotí.Fundat el 1983, l' Hoquei Olot és l'únic club d'hoquei de la Garrotxa i compta amb una àmplia base de jugadors. De fet, el primer equip està nodrit de jugadors de la casa amb pràcticament tota la plantilla formada al club. El juny del 2021 el club va aconseguir un ascens històric pujant a l'OK Plata , la segona categoria estatal. Ara, l'ambició és classificar-se per a un play-off d'ascens a la màxima categoria (l'OK Lliga). A part de la massa social del club, l'entitat també ha sabut enganxar la ciutadania als partits que es viuen al Pavelló d'Olot: en algunes ocasions, s'ha arribat a 1.000 espectadors a la pista Josep Jou, un fet que demostra ha portat l'Hoquei Olot a ser un club reconegut arreu de Catalunya per la seva trajectòria i la manera de viure l'esport.