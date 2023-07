​Olot i la Fundació Vila Casas dialoguen sobre la ira al Museu dels Sants

Presentació de la nova mostra amb la comissària Natàlia Chocarro, l'alcalde Pep Berga i la directora dels Museus d'Olot, Montse Mallol Foto: Pau Masó

Una exposició que dialoga amb la temporalitat

Elacull des d'aquest dimecres una exposició que busca la contraposició entre allò temporal i permanent, i entre allò clàssic i contemporani. Es tracta de, una mostra de peces d'art de la col·lecció dels Museus d'Olot i de la Fundació Vila Casas que és la segona entrega de la sèrieque formalitza la col·laboració entre els dos fons museístics i que ja va fer-se patent el 2021 amb "La supèrbia" , la primera de les set entregues que tindrà la sèrie.Des d'aquest dijous i fins a l'octubre es pot visitar el segon pecat capital que exploren els Museus d'Olot i la Fundació Vila Casas. Es tracta de la ira, un sentiment que s'expressa a través d'obres contemporànies de la fundació catalana i altres peces del fons museu olotí. La mostra connecta un element de cada una de les institucions i els posa en diàleg per reflexionar sobre la qüestió. Per exemple, es contraposen dues fotografies del madrilenyamb un bust de Santa Cecília, de. En total són set diàlegs protagonitzats per artistes contemporanis comamb la reproducció d'una verge cremada durant la Guerra Civil, la imatge de la nua Dolorosa de Candeler de l'Art Cristià o una màscara de Josep Clarà."És una connexió entre el passat i el present. Entre el fons patrimonial olotí i la col·lecció d'art contemporani més puntera en aquest moment", diu la directora dels Museus d'Olot,. "Les obres funcionen per afinitat o indiferència. No es tracta que dues obres estiguin parlant sempre d'una mateixa qüestió, sinó que ens hem trobat que poden ser antagòniques", explica la comissària de la mostra,L'exposició parla de la ira i ho fa amb diferents tonalitats i temàtiques des de la contemporaneïtat i des de l'art més antic. Les obres modernes de la, la qual té un dels fons museístics més importants d'Europa, exposen la ira a través d'àmbits i realitats diferents. "Ens hem proposat mostrar com la ira pren diferents facetes i com la ira sovint es vesteix amb diferents fisonomies per arribar a la seva fi. Estem parlant temàtiques contemporànies com la identitat, canvi climàtic, les guerres, les religions...", explica Chocarro.A part del diàleg entre l'art clàssic i el contemporani, la mostra també juga amb el temps pel que fa a la seva forma. Es tracta d'del Museu dels Sants. És a dir, per veure l'exposició, l'espectador haurà de passejar-se per la mostra permanent del museu olotí i a mesura que avanci en la visita, anirà trobant les obres de "La ira". "Les obres actuen com una mena d'infiltracions. Quan l'espectador entra al museu, hi ha un plafó informatiu, però després va trobant les peces", explica Chocarro. La nova mostra fruit de la col·laboració entre Olot i la Fundació Vila Casas es podrà visitar fins al