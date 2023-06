​El TSJC desestima el contenciós electoral d'Activem Olot

"Estem satisfets"

Elha desestimat el contenciós electoral que va presentar Activem Olot amb relació als resultats electorals del 28-M a la capital garrotxina. El TSJC ha emès el dictamen aquest dijous, en el qual especifica que no es va produir un "doble vot" i que, per tant, no accepta la demanda del partit de Jordi Rubio que va obligar a ajornar la constitució de l'Ajuntament d'Olot demanava anul·lar tots els vots (448) d'una de les meses de l'Institut Garrotxa perquè una persona havia votat presencialment, tot i haver demanat el vot per correu. En la sentència, a la qual ha tingut accés, el Tribunal sí que recorda que "no és possible" que l'elector voti presencialment si ha demanat el vot per correu. Però també hi constata que, ja que el vot per correu de la persona en qüestió no va arribar: "Probablement, tant l'electora, per les raons que fossin, pròpies o externes, no va culminar la votació per correu (com es reflecteix en el fet que es constata que el seu sobre no havia arribat i de la pròpia personalització de l'electora)", diu el dictamen.En aquesta línia, el TSJC considera que, en el cas d'Olot, la irregularitat d'haver permès votar a una persona que havia sol·licitat el vot per correu és: "Tal irregularitat ha esdevingut una irregularitat en el cas concret merament formal que no ha de comportar, atesos els principis de proporcionalitat i conservació d'actes, la nul·litat de ple dret de tota la votació, amb la consegüent repetició de les eleccions a la mesa en qüestió, ja que no s'ha exercit un vot duplicat, com ja van resoldre la Junta Electoral Central i la Junta electoral de Zona", determina el TSJC a la seva sentència.Tot i la desestimació, Activem Olot es mostra mínimament satisfet perquè el Tribunal afirma que hi va haver una irregularitat. "Estem satisfets perquè el Tribunal Superior de Justícia diu que es va vulnerar la llei i aquell dia, aquella persona no podia votar de manera presencial, tot i que el vot per correu no va arribar", diu Rubió en declaracions a aquest diari. "Valorem positivament que es reconegui que hi va haver un error, però entenem que la sentència reculli que les conseqüències de l'error serien desproporcionades", afegeix el líder d'Activem Olot.Tot i el desenllaç de la sentència, Rubio argumenta la seva demanda en els dos vots de diferència que hi havia perquè la formació aconseguís el segon regidor i li robés a ERC: "Ho havíem de provar perquè estàvem a les portes d'aconseguir el segon regidor. Les conseqüències eren que el govern de Junts i ERC podia perdre la majoria i es podia arribar a pactes de projectes de ciutat molt més consensuats", diu Rubio.

Sentència del TSJC sobre el contenciós electoral d'Activem Olot by naciodigital on Scribd

1.000 euros de costes judicials i Junts va recórrer el contenciós

I ara què?

El TSJC obre la porta a recórrer la sentència al Tribunal Constitucional, però Activem Olot ja ha dit que no seguirà i deixa aquí la seva lluita judicial que ja va obligar a suspendre el ple de constitució de l'Ajuntament d'Olot. A més, la sentència recull que el partit olotí haurà de pagar 1.000 euros de costes judicials després d'haver perdut el contenciós electoral.La sentència emesa aquest dijous també recull que Junts va presentar recurs al contenciós electoral d'Activem Olot. Ho va fer sota la marca electoral "Acord municipal" amb la qual també es va presentar a alguns municipis el 28-M. Junts es va interessar per la desestimació del contenciós d'Activem Olot presentant un recurs al procediment i demanant que si s'anul·laven els resultats de la mesa de l'Institut Garrotxa, es repetís la votació d'aquesta mesa. Finalment, això no ha acabat passant perquè el TSJC ja ha desestimat el recurs.Amb el dictamen del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es dona llum verda a la constitució de l'Ajuntament d'Olot el pròxim divendres 7 de juliol després d'haver-lo de suspendre a causa del procediment obert per Activem Olot. La sentència també dona per vàlids els resultats i els regidors que van atorgar els resultats del 28-M a la capital garrotxina. Tot i que serà amb retard, un cop es constitueixi l'Ajuntament d'Olot també ho podran fer el Consell Comarcal i la Diputació de Girona.