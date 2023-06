​Els garrotxins Pep Companys i Susanna Pagès aniran a les llistes d'ERC per al 23-J

Susanna Pagès, en una imatge d'arxiu. Foto: Martí Albesa.

ja ha tancat les llistes electorals de Girona per a les eleccions generals del pròxim. Entre els noms que es presenten als comicis espanyols n'hi ha dos de garrotxins.Un ésqui, precisament, aquest passat dissabte va tancar una etapa de 12 anys com a alcalde del poble de Santa Pau. Companys anirà de número 4 a la llista republicana d'ERC Girona al Congrés. La llista estarà encapçalada per Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, i qui ja ha estat diputada en dues ocasions. A les últimes eleccions espanyoles del 2019, ERC va treure dos diputats a Girona, fet que fa difícil que Companys pugui acabar sent diputat.L'altre nom garrotxí que ERC porta a les llistes de Madrid és el de. L'olotina de 30 anys va ser regidora a l'Ajuntament d'Olot durant pocs mesos en l'últim any de mandat de l'alcalde Mia Corominas. Pagès també és la portaveu de l'entitat Amnistia i Llibertat i ara anirà a les llistes d'ERC a Girona per al Senat. Serà la número tres, després del filòsof i exeurodiputat Josep Maria Terricabras i de l'exalcalde de Sant Pere Pescador, Jordi Martí. La política olotina ocupa aquest 2023 el lloc que ha deixat Josep Quintana, actual candidat d'ERC a Olot. Quintana va aconseguir entrar al Senat anant de número 3 a Girona per ERC a les eleccions del 28 d'abril del 2019.