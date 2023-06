​Retrets entre partits per a la suspensió del ple d'investidura d'Olot

El 28M Olot va votar canvi. Els perdedors de les eleccions formaran govern. Aquest és el canvi que demanava la gent?

Hi ha partits que es fan dir demòcrates i no accepten les regles del joc de les lleis. Aquí es veu clarament el respecte quan la llei els hi va en contra. 👇🏻 — Jordi Rubio #Sí 🎗 (@jordi_rubioes) June 17, 2023

A part de les conseqüències administratives i de gestió de l'Ajuntament que deixa la suspensió del ple de constitució de dissabte passat a Olot , la situació també ha deixat. Moments després de conèixer l'ajornament de la sessió, diferents regidors de diversos partits, es van dirigir personalment al portaveu d'Activem Olot,, per comunicar-li el seu malestar pel recurs electoral que havia presentat i la situació que això havia generat.Com a resposta, Rubio va expressar-se públicament a través d'una piulada a Twitter moments després de la cancel·lació del ple d'investidura. ". Aquí es veu clarament el respecte quan la llei els hi va en contra", va assegurar el candidat d'Activem Olot a través de les xarxes socials. "Ens estan dient que prioritzen les cadires abans que els programes electorals? Avui ho hem comprovat a l'Ajuntament d'Olot", afegia Rubio en un altre piulada.Moments abans, l'alcalde en funcions de la ciutat i candidat de Junts,, atenia els mitjans de comunicació per valorar de manera negativa el que havia passat. "Sap greu per la ciutat. Això no és bo per a ningú. Pensar que vols deixar sense efecte més de 400 vots perquè no t'afavoreixen electoralment,", va dir Pep Berga dissabte, moments després de l'ajornament del ple. "Intentar aconseguir judicialment allò que no has aconseguit a les urnes considero que no és correcte i em sembla una equivocació", va afegir.Per Berga, el contenciós electoral que ha presentat"no té recorregut" perquè ja ha estat tombat dues vegades per la Junta Electoral de Zona i per la Junta Electoral Central. Per això, l'alcalde en funcions considera que fa més mal que bé a a la ciutat: "Sap greu. Pràcticament tothom dona per fet que no hi ha recorregut perquè ja ha estat tombat dues vegades i ja se li ha dit a Activem Olot que no tenia raó. Estem parlant de només retardar les coses innecessàriament". Berga s'ha mostrat preocupat per les conseqüències administratives que pot tenir l'ajornament de la constitució : "M'amoïna que estiguem tres setmanes més amb l'activitat de l'Ajuntament aturada. Ja hi ha diverses persones que tenien vacances programades i ho hauran de canviar. De fet, un dels regidors ja ens ha fet saber que té un viatge que no pot canviar i haurà de prendre possessió en el ple del cartipàs".