​El Museu dels Sants d'Olot introdueix la realitat virtual per posar-se a la pell dels artesans

Presentació del nou element del museu olotí Foto: Pau Masó

Elentra en una nova dimensió. L'equipament ha introduït una nova tecnologia que no tenia fins ara: la tecnologia immersiva. S'ha habilitat un nou espai on hi ha unes ulleres de realitat virtual que permeten al visitant gaudir d'una experiència única. A través d'aquests aparells immersius, l'usuari pot descobrir com es fan els sants i crear el seu.Es tracta d'un joc anomenat "L'aprenent" que dura entre cinc i set minuts, que està pensat per majors de 13 anys i per difondre d'una manera moderna les tècniques i el procés que se segueix a l' Art Cristià . De fet, l'empresa olotina ha estat la impulsora d'aquesta iniciativa. Gràcies a l'aportació privada de la companyia olotina amb 142 anys d'història i una subvenció del Departament de Cultura, s'ha pogut tirar endavant aquest nou espai del museu.El joc l'ha desenvolupat l'empresai consisteix a descobrir les quatre fases del procés de creació d'una figura religiosa: emmotllar, desemmotllar, retocar i pintar. A mesura que l'usuari passa per aquestes fases, pot anar creant la seva pròpia figura. Una veu en off que surt de les ulleres va guiant i explicant a l'usuari tot el procés de fabricació que es viu en 360 graus."Qualsevol coneixement i contingut que tu rebis, si el vius i l'experimenten en primera persona, se't queda fixat al cervell. Si ho vius en directe, allò se't queda fixat. És una altra dimensió que dona el valor afegit", valora la directora dels Museus d'Olot,, qui aposta per incorporar aquesta tecnologia als museus olotins sense deixar de banda l'experiència real del visitant.Per a Mallol, que el Museu dels Sants incorpori aquest nou element és un pas endavant per obrir-lo a la ciutadania. "La preocupació recorrent és que és un museu difícil perquè els joves i el públic s'animin a entrar. D'entrada els museus són avorrits i, a més a més, es tracta d'un museu de sants i associat a la religió. Aquest és el cavall de batalla que hem tingut sempre. Crec que ho estem trencant perquè anem introduint experiències com aquestes. Vine al museu a jugar, aprendre i passar una bona estona", diu Mallol.La nova experiència immersiva del Museu dels Sants estaràque s'ofereix a les instal·lacions. En total, hi ha cinc dispositius que els visitants podran utilitzar quan comprin l'entrada a l'equipament.