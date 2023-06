Junts i ERC pacten per governar Olot

D'una reunió amb la CUP a un pacte amb Junts

El cartipàs, pendent d'anunciar-se

L'acord es mantindrà, independentment de la Junta Electoral Central

han anunciat aquest dilluns a la tarda en una roda de premsa un acord de govern per als pròxims quatre anys a l'Ajuntament d'Olot. Els dos partits han arribat a una entesa després dues setmanes de negociacions on s'havia explorat un pacte entre partits d'esquerra (CUP, PSC i ERC).Amb el pacte anunciat aquest dilluns, els tres regidors d'ERC (la quarta força més votada el 28-M) entrarà a govern sumant amb els vuit regidors que va aconseguir Junts. En total, doncs, serà un govern d'que tindrà majoria absoluta. De fet, aquest ha estat un dels principals arguments que s'han posat sobre la taula a l'hora d'explicar l'entesa: "L'Ajuntament necessita un", ha assegurat, candidat de Junts; "Ens sembla que és un. És molt important que per sumar onze el govern fos estable, cohesionat i fort. A dia d'avui l'única opció que garantia això era aquesta", ha dit, portaveu d'ERC, qui també ha admès que és un acord amb el qual s'hi senten "molt comòdes".L'anunci del pacte s'ha fet la mateixa tarda en què la CUP havia convocat una reunió amb ERC i el PSC per explorar les últimes opcions que hi havia per configurar un pacte d'esquerres a Olot. ERC ha assegurat que en l'es últimes hores havia comunicat a la CUP i al PSC que havien arribat a un acord amb Junts. Josep Quintana ha insinuat durant la roda de premsa que aquesta tardapels cupaires: "Esquerra Republicana no ha programat cap reunió amb ningú. Nosaltres no hem convocat cap reunió".Quintana ha assegurat queha estat determinant per abandonar el pacte d'esquerres i pactar amb Junts. " El PSC va fer una oferta i nosaltres vam dir que no. En el fons és la indecisió. La indecisió del PSC, després de quinze dies, ens fa entendre que no és la millor manera de començar un govern. Encara no sabem si el govern de tres és possible o no. Per això, per part nostra, l'oferta amb més garanties era la de Junts", ha afirmat el candidat d'ERC, qui també ha assegurat que no té res a retreure a la CUP.Tot i ser preguntats més d'una vegada per la futura composició del nou govern olotí. Ni Berga ni Quintana han volgut anunciar cap nom ni posició del futur cartipàs municipal. "Ara el que toca és que ens reunim tots onze i ens distribuïm bé les tasques. Hem de fer un repartiment ben fet i les segons les competències i el temps que cadascú hi pugui dedicar", ha exposat el líder de Junts. Tot apunta que ERC ocuparia alguna, a més d'alguna altra àrea pendent de definir.Els resultats de les eleccions municipals d'Olot estan pendents del recurs que va presentar Activem Olot a al Junta Electoral Central de Madrid . Es preveu que aviat l'òrgan respongui el recurs del partit de Jordi Rubio. Depenent del dictamen, un regidor d'ERC podria anar a parar a Activem Olot, cosa que faria que Junts i ERC ja no sumessin els 11 regidors actuals. Per Quintana i Berga, això no farà variar l'acord anunciat aquest dilluns: "Hem proposat que l'acord es mantingui igual, independentment de la Junta Electoral Central. No patim perquè no hi veiem cap mena de recorregut.", diu el portaveu d'ERC; "Si apareix un nou escenari que per nosaltres és improbable, haurem d'afrontar-loSi res canvia, dissabte vinent Junts i ERC votaran fer alcalde Pep Berga per als pròxims quatre anys a Olot. El pròximestà previst que es constitueixi el nou Ajuntament en un ple extraordinari al saló de sessions del consistori que doni per iniciat el nou mandat resultant del 28-M.