Marc Güell és el Garrotxí de l'Any

Aquest divendres s'ha celebrat la gala del Garrotxí de l'Any 2022 organitzada pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. La cita ha posat en valor el talent garrotxí i el gran protagonista ha estat l'investigador. És qui s'ha emportat el guardó de Garrotxí de l'Any. Güell és un investigador biomèdic olotí que el 2022 va rebre el Premi Nacional d'Investigació per a Joves que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació. El jurat va valorar "el potencial" de les aportacions de l'olotí en l'aprofitament de la biologia sintètica per a la generació de nous principis bàsics de biologia molecular que permeten dissenyar sistemes biològics.Güell ha passat per davant de la cantant i guanyadora de la primera edició d'Eufòria, la sauntpauenca; i el waterpolista olotí, qui el 2022 va guanyar el mundial. El jurat responsable de seleccionar el guanyador ha estat format per: Adela Moya, presidenta del CIT; Sandra Masoliver, empresària; Glòria Castells, advocada i assessora d’empreses; Núria Fité, gerent de Integra; Carles Oller, president de Càritas Garrotxa; Jordi Selles, activista cultural; Anna Planella, presidenta del ACO; Juanma Robles, director general d’Olot TV i Radio Olot; i Óscar Cabana, director de La Comarca d’Olot.A part del guardó del Garrotxí de l'Any, també s'han entregat altres reconeixements. El premi a Jove Promesa ha estat per al jugador de l'Hoquei Olot,. Las'ha emportat el premi a Trajectòria Personal. El gaurdó per a la millor Iniciativa Promocional ha anat a parar ali las'ha emportat el guardó a millor Iniciativa Social. Per últim en matèria empresarial, el jurat ha considerat que la millor Iniciativa Empresarial del 2022 és