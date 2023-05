​Junts guanya les eleccions municipals a la Garrotxa amb 84 regidors

Garrotxa 2023 Totes les dades Cens total: 41.661 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 22.410 53,79% Abstencions: 19.251 46,21% Vots nuls: 571 2,55% Vots en blanc: 696 3,11% Partit Vots % Regidors

Participació baixa

ha revalidat la victòria electoral que va aconseguir el 2019 a la Garrotxa. El partit manté l'hegemonia garrotxina amb, els mateixos que fa quatre anys. En nombre de vots, però, la formacióa la comarca passant dels 12.565 del 2019 alsd'aquest 2023. En gran part, la pèrdua està relacionada amb la baixa participació i la desmobilització del votant independentista.Junts ha estat la força més votada i ha aconseguit acumular elque s'han emès a la Garrotxa. Per darrere seu s'hi ha situat. Els republicans també han perdut un bon grapat de votants. En concret, han tretque les últimes municipals, tot i que en nombre de regidors només n'han perdut tres.Pel que fa al percentatge de vot, la tercera força més votada a la Garrotxa ha estatamb principalment provinents d'Olot . La formació ha estat l'únic partit nacional que ha aconseguit sumar votants, ja que eltambé n'ha perdut. Els cupaires han passat dels 1.777 vots que van obtenir el 2019 a tota la comarca, als 2.009 actuals. I els socialistes han passat dels 1921 als 18886.Com en la resta de territoris, la participació a la Garrotxa ha estat molt baixa. A la comarca ha estat delgairebé vint punts menys que fa quatre anys (70%). On hi ha hagut més participació ha estat a Sales de Llierca amb un 89% o Sant Aniol de Finestres amb un 82%. En canvi, la participació més baixa s'ha donat en municipis amb llista única com Montagut i Oix (36%).