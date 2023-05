​Activem Olot obrirà una subcomissaria al Nucli Antic si aconsegueix governar

Una festa per reivindicar l'oci nocturn

[municipalsinformacional2]ha acabat la campanya electoral parlant de seguretat. El partit proposa recuperar lai instaurar-la a tots els barris. Segons la formació, aquesta opció seria factible amb la plantilla actual de la Policia Local: "Ho hem parlat amb ells i és factible. Es tractaria de canviar l'horari d'alguns agents de policia. Hem de deixar de fer algunes determinades coses per centrar-nos en les polítiques de proximitat", assegura el candidat d'Activem Olot,Per impulsar encara més la "policia de proximitat", també proposen obrir. "Ens agradaria ubicar-la a la zona de la plaça Campdenmàs perquè veiem que hi ha diferents focus d'incivisme i problemàtica de drogues i ocupacions", explica Rubio. Per al candidat d'Activem Olot, l'equipament hauria de ser "el punt neuràlgic de la policia de proximitat".A part de la seguretat, en aquest últim dia de campanya per al partit, Activem Olot també ha fet èmfasi en la neteja. Ha promès revisar els contractes actuals de la neteja viària per fer-la "més equitativa" entre barris i que no hi hagi diferències entre zones de la ciutat pel que fa a freqüències de pas.Aquest divendres, últim dia de la campanya electoral, Activem Olot faràper reivindicar també la falta d'oci nocturn a la ciutat. Es tracta d'un acte adreçat a la ciutadania i que consistirà en una sessió de DJ a càrrec de DJ Pedri que començarà a les 19 h i acabarà a les 22 h. Es farà a la plaça del Mig i els beneficis que es facin a la barra aniran destinats a Oncolliga."Moltes edats no tenen oci, tant diürn com nocturn. Veiem molt important crear una taula d'oci amb diferents actors per poder construir un oci responsable però necessari per a la nostra ciutat. Creiem que calen locals al centre que puguin tancar a les dues o les tres de la matinada. També necessitem alguna discoteca als afores d'Olot per acabar més tard a la nit i no molesti els veïns", ha exposat Rubio.