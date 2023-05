​​La força governamental de Junts protagonitza l'acte central de campanya a Olot

Imatge aèria de l'acte de Junts a l'Hospici, on hi han assistit un centenar de persones. Foto: Martí Albesa

Pep Berga, durant el seu discurs. Foto: Pau Masó

A l'Hospici d'Olot, a dos quarts de vuit del vespre i mitja hora després que a pocs metres de distància (al Teatre Principal) comencés l'acte central de la CUP,ha reunit els 16 alcaldables del partit i altres càrrecs de la comarca per celebrar l'acte epicèntric de campanya. Amb un centenar d'assistents, Junts ha exposat la seva força governamental, ja que ha reunitper demostrar que és una de les comarques de Catalunya amb més alcaldies de Junts (onze).L'acte que ha presentat Òscar Cabana, ha estat més una cita de partit que de candidatura., president de la formació a la comarca, ha estat el responsable d'obrir l'acte agraint a tots els candidats que s'hagin presentat en "uns moments difícils per la política" i assegurant que "les eleccions municipals són la base de la democràcia". Arbós també ha desitjat que el diumenge lesque presenta el partit es converteixin en "16 bones notícies".El discurs més llarg l'ha fet el candidat d'Olot,, qui ha parlat després de l'alcalde de la Vall de Bianya,, i l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts,. Berga ha fet un viatge al passat per recordar les institucions que s'havien creat sota els mandats de Junts (el Consell Comarcal, el Consorci d'Acció Social, el Consorci de l'Alta Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública)."Si vols anar ràpid, ves sol; si vols anar lluny, ves acompanyat", ha estat el lema que Berga ha repetit en més d'una ocasió durant el seu discurs. També ha catalogat la responsabilitat, la dedicació, la participació, la transparència i l'exigència de resultats com "els valors" del partit. "Els que som de Junts compartim uns valors i una manera d'entendre la política que ens fa diferents.i ens és igual si son d'un color o d'un altre, allò que han votat, si són empresaris o no... ens són igual moltes coses perquè una vegada estem a l'ajuntament, treballem per a tothom.Tal com va fer en l'acte de presentació de la candidatura, Berga ha repetit que els reptes d'Olot es concentren en tres eixos:. El candidat de Junts a la capital garrotxina ha assegurat que estan preparats: "Som persones que tenim molta experiència, que hem governat molts ajuntaments i sabem com es fa. Sempre he dit que portar un ajuntament és el mateix que fer qualsevol ofici: se n'aprèn a patacades. Nosaltres tenim relleus, experiència, idees noves, motivació i compromís". Berga ha acabat el seu discurs mirant cap al pròxim diumenge: ". El vespre ens trucarem i ens direm 'que bé que ha anat'. I l'endemà a treballar".Després de menys de tres quarts d'hora, l'acte de Junts ha finalitzat amb Bruce Springsteen i el seu No Surrender de fons, i amb la foto grupal dels 16 candidats a la comarca i la dels 21 membres de la candidatura d'Olot. Les fotografies també han servit per donar pas a una copa de cava i el piscolabis. Aquest dimecres Junts ja ha brindat, però segurament (seria el més sensat), haurà guardat cava en fresc.