​Activem Olot promet més subvencions per a fomentar la instal·lació de plaques solars

creu que qui primer ha de donar exemple en la transició energètica és l'Ajuntament i, per això, promet instal·lar plaques solars als edificis municipals si aconsegueix governar Olot els pròxims quatre anys. El partit ha assenyalat l'edifici de Can Joanetes, les escoles i els pavellons com a punts clau per a ubicar-hi plaques fotovoltaiques.Activem Olot es marca l'objectiu de. Tot i això, el partit. Asseguren que la part privada hi ha de tenir un paper rellevant i que crearan noves subvencions fomentant les comunitats energètiques, ja que la instal·lació surt més barata per al ciutadà: "Per nosaltres és important les energies renovables. Si assolir això passa per les comunitats energètiques, benvingudes siguin. Calculem que el cost d'instal·lar plaques solars és de 10.000 a 15.000 euros si es fa de manera individual, en canvi, amb una comunitat energètica es pot reduir a 3.000 euros", diu, candidat d'Activem Olot.Més enllà de crear noves subvencions, Rubio diu quea llarg termini per "posar al dia" la ciutat, però no especifica més detalls. "És un tema que no es resoldrà en quatre anys, però hi ha d'haver una intervenció privada", exposa.