​Activem Olot reclama un pacte entre partits per al Nucli Antic

creu que la solució per remodelar el Nucli Antic passa pel consens entre partits i actors implicats. Per això considera que cal un projecte conjunt entre els partits de l'Ajuntament i també altres agents del barri: "Fa vint anys que cap partit de l'Ajuntament ha destinat un bon projecte de comerç, habitatge i turisme. El Nucli Antic ha anat quedant apagat i trist. Volem que es facin un bon projecte entre totes les parts implicades: propietaris, llogaters, comerç, ajuntament, etc.", diu, candidat d'Activem Olot.Rubio afirma que, si entren al govern de la ciutat, el primer any de mandat el dedicaran a torbar aquest consens, ja que admet que: "Ens asseurem amb tots els partits polítics, per dissenyar quin és el nostre barri vell del futur. Com conscients que això no es pot fer amb quatre anys, ja que són projectes a gran escala que comporten una despesa molt gran i, per tant, ho farem per passos".A més d'aquest pacte entre partits, Rubio també proposa instal·lar al Nucli Anticde la Policia Local i un