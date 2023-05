Jordi Rubio: «Prefereixo fer un carril bici menys que apujar els impostos»

El perfil del candidat



Mar o muntanya? Muntanya

Estiu o hivern? Estiu

Un hobby? Jugar a tennis

Una sèrie? Homland

Una pel·lícula? El codi Da Vinci

Un grup de música? Metallica

Un lloc on perdre's? La Fageda d'en Jordà

Un lloc on trobar-lo? Al Nucli Antic

Un acte de festes del Tura? El ball de les espelmes

Què li agrada d'Olot? La naturalesa i els seus potencials

Amb 38 anys,, es presenta com a candidat per primera vegada a Olot. Ho fa després d'anys de deixar la seva professió de mestre i dedicar-se a la política, primer amb Convergència i Unió, després amb Demòcrates, també amb Junts i Marta Madrenas a l'Ajuntament de Girona, i ara com a candidat a la capital de la Garrotxa.Rubio es presenta amb l'única candidatura independent que hi haurà el pròxim 28-M a Olot. Sota el nom d', l'encara membre del partit Demòcrates, vol fer un canvi a la ciutat, ja que considera que si tot continua igual, "anirà a pitjor". Per a Rubio, la política "és un servei públic".- És un dels punts emblemàtics de la ciutat que crec que hauria d'haver acollit l'Espai Cràter, on teníem el Museu dels Volcans. Aquest espai té molt de potencial.- M'agrada la idea, no el projecte final. Crec que pel que ha costat, podríem ser molt més ambiciosos.- Bé, il·lusionat i amb moltes ganes, la veritat. Però també molt enfeinat perquè vols arribar a tothom i això vol dir molta feina.- Que faci anys que estic en política, m'ha permès desprendrem de tota aquesta novetat del que suposa presentar-se. Sé com funciona una campanya, quins són els punts forts i dèbils. Crec que és engrescador que tinguem un bon projecte de ciutat i que tirem endavant.- No. Vaig sospesar la idea de presentar-me el 2019. La Marta entra a les eleccions del 2015 i el 2019 se'm va demanar que continués perquè era un projecte que s'havia d'acabar. Vaig sospesar les dues propostes i en aquell moment creia que feia més falta a Girona. A Olot veia que hi havia una mica de projecte, però aquests quatre anys amb la majoria absoluta han anat molt malament, pels que han governat, però també per l'oposició, ja que tampoc ha fet la seva feina.- De ben a prop perquè el fet que a Girona també hi hagués el mateix grup polític, s'intercanviaven molts projectes. Però, a més a més, tenint el negoci al centre, has d'estar al cas dels projectes d'Olot.- Per què ja he format part d'un partit polític. Vinc de Convergència i Unió, a la part d'Unió. Sempre he estat independentista. Quan va haver-hi el trencament, vam fundar Demòcrates, partit del qual encara en formo part. Però he volgut fer-ho sense el partit perquè els partits estan fent de la política una manera de gestió pública amb la qual no em sento còmode. Tenim un bon projecte polític per Olot i de la millor manera que ho podíem plasmar era amb una candidatura independent perquè, com que fem polítiques des del carrer, arriba molt millor a la gent d'aquesta manera que no pas fent polítiques des d'un despatx. A part, a mi ningú em dirà què he de fer per Olot. Per tant, tenim llibertat absoluta per decidir quin Olot volem.- (riu). Sí. Nosaltres com a Demòcrates, s'ha pactat a diferents alcaldies. En el seu moment, i no em fa res dir-ho, vaig proposar a Junts fer una llista transversal, tal com havíem fet a Girona el 2019, perquè Madrenas va agrupar gent d'Esquerra, de Reagrupament, de Demòcrates... i els hi vaig proposar fer això: trencar aquesta manera de fer política de partit, mirar només per la ciutat, amb l'alcaldia per ells. Ells van dir que no els hi semblava la millor manera i que tenien un projecte i el volien acabar. A partir d'aquí, nosaltres vam dir de fer una llista independent.- En última instància sempre ha de posar diners un mateix. Però sí que és cert que hem tingut la sort que gent privada ens ha fet aportacions.- Dins la formació hi ha molta gent que són d'esquerres i de centre dreta. De fet, aquest és l'objectiu: Olot és plural, per tant, la llista també. És evident que hi ha una part conservadora.- I fa molt de temps. S'ha fet algun projecte com el Firal, però per mi fer una reforma així no és cohesionar Olot. Per mi fa falta crear comunitat. Tenim 97 nacionalitats i vivim d'esquena unes amb les altres. Per tant, falta el projecte.- Per què entenem que la política és resoldre els problemes de la gent i les necessitats que té cada persona. Cada persona és diferent una a l'altra i, llavors, si no toques terreny o no veus les problemàtiques que hi ha en el dia a dia, des d'un despatx no t'arribaran, o t'arribaran molt poc. Ara mateix, per exemple, tots els empresaris estan molt descontents amb aquest Olot perquè s'han prioritzat altres coses de la ciutat i així m'ho han transmès. No se'ls té en compte.- El de salut. Està emmarcat en la regidoria de persones que proposem. Aquí hi entra serveis socials, educació, esports i salut. Ens hem reunit amb molta gent de l'Hospital i està creixent, malauradament, l'assetjament escolar, les agressions sexuals, les malalties de transmissió sexual, obesitat infantil... tot això ho podem treballar des de l'escola, l'hospital, l'atenció primària, les famílies o els serveis socials. Per tant, volem crear aquesta regidoria, des d'on després depenguin totes les altres. El més important és posar al centre la persona per fer polítiques per a les persones.- Evidentment, però fer aquesta regidoria seria per englobar-ho i treballar en xarxa. Pensem que els serveis socials van molt més enllà de les vuit del matí a les tres de la tarda. Volem ampliar-ho les 24 h i els set dies de la setmana. A les tardes també hi ha agressions i problemes entre famílies. Per tant, ha d'haver-hi treballadors socials que treballin a les tardes.- Sí. De fet, creiem que hi ha d'haver un edifici dedicat només a aquesta mena de gent, per exemple, aquells que tenen fills tutelats dels serveis socials o víctimes d'agressions sexuals. Que és tractiu d'un punt neutre i íntim que tingui psicòlegs, seguretat i agents socials.- No perquè hi ha treballadors socials que ho estan reclamant. Un gueto també podries dir que són els hotels on van ara. Crec que aquestes problemàtiques han de tenir la intimitat que requereixen. El que no faríem és publicitat d'aquest edifici, però hi ha d'haver un espai destinat a tota aquesta mena de problemàtiques.- En aquest tema fa dotze o quinze anys que anem tard. El que no farem és enganyar la gent: en quatre anys no podràs arreglar la mobilitat. Proposem asseure'ns i fer un pla de mobilitat amb tots els actors i partits d'Olot per dissenyar quina ciutat volem. Això ho hem de fer el primer any i mig del mandat. A partir d'aquí, s'ha de pressupostar i executar per fases. Tothom ha de poder dir la seva. Per començar, nosaltres proposem uns eixos verds que connectin tots els barris amb el centre amb voreres més amples, el seu carril bici, etc. Això és un projecte trencador, però s'ha de ser ambiciós perquè hauràs de treure aparcaments de la via pública.- El que suggerim no té res a veure amb la variant. El que sí que hem de fer és procurar que la Generalitat vagi de pressa. Em sembla que ara estaven encallats amb si era un o dos carrils... A veure, nosaltres preferim 2+2 perquè així ja està connectat amb l'autovia de Castellfollit, però el més important és que comencem. Descongestionem tota la part de camions del centre.- Vam estar la setmana passada amb ells i els hi vam proposar fer una subvenció per instal·lar doble vidre. Això, però, ells ja ho han fet. El que sí que es podria fer és que mentrestant no hi ha la variant, bonificar els veïns d'alguna manera. Hem de donar-los-hi suport. No podem fer gran cosa, però sí que podem fer que tinguin un millor manteniment de la carretera, netejar més el vial, posar algun radar més, etc.- S'ha vist que molts dels problemes i accidents que hi ha vénen provocats per camions. Vivim en una època que la gent té pressa i si hem de descongestionar tot Olot i hem de posar tots els cotxes en una variant d'un sol carril, tindrem un problema pel que fa a accidentalitat.- Si haguéssim estat a l'Ajuntament fa deu anys, hauríem proposat de fer una variant aèria, més europea, perquè l'impacte que té a l'entorn natural és menys. Això o fer-la soterrada amb un túnel. Veiem, però, que el cost és molt més elevat. Segons els tècnics, el fet de passar d'1+1 a 2+2 només és cosa d'un metre i mig. El que no podem és fer una variant amb un impacte ambiental menor, però després patir accidents. Això és seriós perquè tots hi haurem de passar.- No és canviar el que tenim, sinó incorporar-hi noves figures per fer-lo més ambiciós. Tenim el Drac, el Pollastre i el Conill que han d'estar dins aquest protocol. El que no pot ser és que aquestes figures surtin cada dos per tres perquè desmereix la figura i crec que només han de ballar al Carme i a les Festes del Tura.- Fa vint anys que estic a la Comissió. El model m'agrada perquè és de carrer, gratuït i popular, però la gent crec que té una part de raó: necessites portar grups més bons. Abans els grups punters costaven 20.000 euros, ara poden arribar a 50.000. Això ha fet que si no retoques el pressupost, no pots fer una bona aposta musical. Crec que s'ha d'augmentar el pressupost de Festes del Tura. A més també caldria revisar tots els convenis que tenim amb les entitats i estalviar-nos els 2.000 euros que paguen per a les barraques. Sobre els concerts, hem de fer menys quantitat, però de més qualitat.- No sóc tècnic i no estic a la part política. Hem fet propostes de tota mena. He vist passar diferents persones amb diferents models, però tot té un pes polític bestial i qui acaba decidint és l'Ajuntament.- Si nosaltres diem que la policia ha de ser propera, no pots posar una comissaria a l'extraradi. La subcomissaria del centre tindria agents, però també per solucionar el problema delictiu que hi ha al centre. Hi tenim un problema de drogues i persones que contínuament fan furts i provoquen inseguretat a la gent. Si posem una subcomissaria allà, tota aquesta gent els obligues a marxar. Entenem, però, que el delicte zero no existeix i ja pots triplicar el pressupost de seguretat, però la condició humana és així.- Nosaltres diem que la policia ha de ser l'adequada. Estem quatre policies per sota de la ràtio que diuen els sindicats. Hem de transformar grups dedicats a la proximitat, la gent s'ha de sentir propera al policia de barri. Hem de recuperar aquest perfil i la gent ha de perdre aquesta sensació d'inseguretat. La gent ha de veure que la policia va a peu. Un dels problemes que hi ha és que van amb cotxe o moto. Si s'aparca el vehicle i es comença a fer rondes a peu, es veuran moltes més coses.- Si no fas visible la policia, els delinqüents tenen màniga ampla per fer tot el que vulguin. No estic dient que només amb seguretat se solucionen els problemes. També hi ha un treball amb serveis socials o amb educació. Amb més agents no desapareixerà la inseguretat, però sí que l'atenuarà.- No. Més d'un. Si volem canviar la ciutat, no tenim prou força. Estem treballant per treure'n com més millor. Amb quants estaríem contents? Amb quatre o cinc. Amb això faríem una altra mena de govern més transversal. Ens hem d'entendre amb altres partits i si hem de fer una col·lisió amb un o dos partits la farem. La nostra línia vermella és no apujar els impostos.- Mai aprovarem que s'apugin els impostos. Nosaltres fem polítiques per a les persones i, ara mateix, ho estan passant malament. Se'ls hi ha pujat tot i tu com a Ajuntament has d'estar al seu costat. No estic dient que amb deu anys no s'hagin d'apujar els impostos, estic dient que els pròxims quatre anys s'han de congelar.- Deixarem de fer alguna cosa. Abans prefereixo fer un carril bici menys que apujar els impostos a la gent. Això ho tinc claríssim. A Girona es van congelar durant dos anys els impostos a 100.000 habitants. Ens haurem de buscar la vida amb subvencions Next Generation.- No. He estat en la gestió diària d'una ciutat i si durant quatre anys l'Ajuntament s'ha d'endeutar una mica més, prefereixo que ho faci abans que ho faci el ciutadà. El que no penso fer és apujar els impostos.- Vox. Amb la resta de formacions ens asseurem a parlar.- Sí ells estan disposats a seure, modificar alguns dels seus projectes que nosaltres veiem inviables en aquest moment, sí. Però han de canviar les coses. Nosaltres no ens rebaixarem. No els hi comparem la piscina coberta a canvi de apujar impostos.