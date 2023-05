​Activem Olot proposa un pacte a llarg termini entre partits per a la mobilitat d'Olot

Busos llançadora fins a l'Hospital d'Olot

Activem Olot ha iniciat la campanya electoral parlant de. En una roda de premsa aquest dilluns a la plaça del Conill el candidatha explicat que la formació proposaentre partits per solucionar els problemes de mobilitat que hi ha a la ciutat: "Creiem que no hi ha cap model per a la mobilitat. Proposem fer un projecte a llarg termini de deu o quinze anys per saber què necessita Olot en temes de mobilitat. Hem d'estudiar primer què necessiten els barris i el centre, dissenyem-ho i pactem-ho amb totes les forces polítiques i executem-ho per fases".Per a la formació independent, la mobilitat es tracta d'una qüestió transcendental per Olot i, per això, aposten per un pacte de consens entre partits: "Projectar aquest projecte a quatre anys no té sentit perquè si entra un nou govern, aquest el canviarà. Els projectes de ciutat han d'estar consensuats. Hi ha d'haver projectes transversals, hi hagi el govern que hi hagi", ha dit, número 3 de la candidatura.Activem Olot també proposa instaurar undes del centre d'Olot fins a l'hospital comarcal. Asseguren que primer es faria unai que el servei permetria connectar els dos punts amb només 10 minuts i reduir el temps actual que, segons la formació, és de tres quarts d'hora.Sobre, Rubio tan sols ha afirmat que "es va tard" i que cal construir-la per millorar la vida dels veïns de la ciutat, però sobretot de l'avinguda Sant Jordi, la carretera de la Canya i la de les Tries.