SUMAR assenyala que la carta de les treballadores és «anònima»

Poques hores després de fer-se pública la carta en què treballadores de l'empresa SUMAR denunciaven situacions de "patiment i precarietat", la companyia ha exposat als mitjans la seva versió. L'empresa pública, dirigida per l'olotí, diu queperquè prové d'un "grup anònim" però que de seguida que la van rebre van respondre el mail per oferir-se a asseure's i parlar-ne. "No hem rebut resposta de moment", exposen.En relació a les denúncies fetes pel grup de treballadores, subratllen que, que és a nivell de Catalunya i que actualment està en negociació per part dels sindicats i patronals. SUMAR remarca que "és cert" que el preu del quilometratge és anterior a la crisi del combustible i que, tot i que van apujar l'import del 0,20 al 0,23 per quilòmetre, estan a l'espera que el nou conveni en reguli l'import final.En aquest sentit, l'empresa concreta que té contactes i reunions continuades amb els comitès d'empresa i representants dels treballadors del SAD i que les reivindicacions que es recullen a la carta. Amb tot, mostren la "total disposició" a"que preocupin els treballadors", tant el grup signant de la carta com el representants dels treballadors.SUMAR recorda que és una empresa pública i que, com a tal, els increments màxims de retribucions que es poden aplicar als treballadors estan regulats pels pressupostos.