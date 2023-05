Olot i Mieres s'alien amb sis municipis més per crear un festival d'arts escèniques alternatives

Una desena de propostes en un cap de setmana

Nou municipis de les comarques gironines, entre ells Olot, s'han unit per crear un festival d'arts vives amb l'objectiu la gent conegui la xarxa d'equipaments culturals que tenen una programació alternativa. Es tracta d'"i comptarà amb espectacles interdisciplinaris de teatre, dansa, arts visuals i audiovisuals que es faran a(Garrotxa), Porqueres (Pla de l'Estany), Banyoles, Girona, Celrà (Gironès), Lloret de Mar (Selva), la Jonquera (Alt Empordà) i Figueres. El festival també vol ser un espai de reflexió per a públic, artistes i programadors sobre les arts vives. Entre l'es faran una desena de propostes i posaran a la venda una trentena d'abonaments per assistir a totes les funcions.Sota el segell d'arts vives, els nou municipis gironins que participen en aquesta "edició zero" del festival intentaran mostrar al públic tots els equipaments que programen propostes culturals més arriscades. La directora del Teatre Municipal de Girona,, ha afirmat que els equipaments que formen part d'aquest certamen ja tenen "programacions o cicles amb aquestes propostes" alternatives i que tenen el seu públic.Ara,on també podran trobar "propostes amb un llenguatge híbrid". És a dir, crear un circuit d'equipaments gironins on el públic podrà trobar activitats culturals alternatives i transversals.La programació començarà el dimecres 31 de maig amb una conferència al Bòlit de Girona i el dijous 1 de juny es farà la inauguració oficial amb la companyia Monte Isla i l'espectacleal teatre d'Olot.El divendres es faràsobre les pràctiques contextuals i el centre cívic de Porqueres acollirà una Restart Party. Al vespre elrepresentarà Inert? a la Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles.El dissabte el festival arrencarà a Girona amb Rue un espectacle gratuït que es farà a la plaça de Santa Susanna. Per dinar es farà una paella comunitària a Celrà i el Mas Espolla serà l'escenari de l'espectacle Orelles. La programació seguirà a Lloret de Mar, on el públic podrà gaudir de 'Noves espiritualitats per a persones atees' als jardins de la Pau.L'última de les jornades d'Això al poble no li agradarà es concentrarà a l'Alt Empordà. En aquesta comarca es podrà veure Hablar con las plantas para llegar a un paisaje a la zona dels búnquers de la Jonquera. I el teatre municipal el Jardí de Figueres programa Noche cañón.La clausura es farà una setmana més tard, el 10 de juny, amba l'Observatori de, a càrrec del Bòlit de Girona.Amb l'objectiu que el públic pugui seguir totes les propostes, el festival d'arts vives ha creat un abonament amb totes les entrades als espectacles, el transport entre municipis i també la paella comunitària que es farà a Celrà. Tindrà un preu deque es podrà comprar a través de la pàgina web del festival i els organitzadors asseguren que tan sols hi ha una trentena d'abonaments disponibles.L'edició zero ha programat la majoria d'espectacles d'artistes i companyies emergents de Girona. Malgrat tot, estan oberts a parlar de noves companyies i també equipaments que vulguin sumar-se de cara a la pròxima edició del festival.