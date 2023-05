​Junts proposa prohibir la circulació de patinets elèctrics al centre d'Olot

[municipalsinformacional]Fa un any l'Ajuntament d'Olot va incorporar a l'ordenança de circulació de la ciutat l'ús dels patinets elèctrics . Ho va fer per la proliferació d'aquesta mena de vehicles a la ciutat. Des de llavors, per anar amb patinet s'ha de ser major de 16 anys, anar amb casc i complir una sèrie de requisits.Tot i aquesta nova normativa, Junts creu quea Olot. "Els patinets elèctrics s'han convertit en un risc per a les persones que van a peu, sobretot en horari comercial", ha dit el candidat de Junts,, en una roda de premsa aquest dimecres. Per aquesta raó, el partitdurant les estones en què el trànsit rodat estigui tancat al Nucli Antic.La mesura és una de les promeses electorals que posa sobre la taula Berga, la qual arriba després de rebre diverses demandes per part de diferents col·lectius. "Són contínues les queixes que rep l'Ajuntament per l'ús d'aquest vehicle en el centre de la ciutat. És una decisió pròpia que respon a moltes peticions ciutadanes, de comerços i de la Policia Municipal", explica el cap de llista.[noticiadiari]10/27791[noticiadiari]La mesura implicaria que durant les hores i els dies en què la circulació de cotxes al Nucli Antic està tancada, és a dir l'horari comercial de les botigues i els caps de setmana i dies festius, també estigui prohibida la circulació dels patinets. Segons Berga,que s'han registrat aquest últim any: ""Sortosament, incident greu no n'hi ha hagut cap. Sí que s'han produït topades contínues. Veiem que el civisme de moltes persones que utilitzen aquests vehicles no és el que correspon i han posat moltes persones en situació de risc".La mesura proposada per Junts, les quals podrien continuar circulant per al centre de la ciutat lliurement. El 2022, la Policia Municipal d'Olot va posara conductors de patinets per no complir l'ordenança de circulació.