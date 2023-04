Recreació de l'accés principal a la nova piscina Foto: Ajuntament d'Olot

Imatge de la nova piscina coberta des de l'exterior Foto: Ajuntament d'Olot

El nou edifici amb les piscines exteriors actuals Foto: Ajuntament d'Olot

Inauguració el 2025

Els olotinsi els barceloninsseran els arquitectes que dissenyaran la nova piscina municipal coberta d'Olot. Els dos despatxos es van unir l'any passat per presentar una proposta conjunta al concurs d'idees que va obrir l'Ajuntament. Aquesta setmana, el consistori els ha acabat escollint com a finalistes per davant d'Arquitectura SLP, l'altre candidat finalista.D'aquesta manera, el disseny de la futura piscina municipal tindrà Un Parell d'Arquitectes és un despatx d'Olot format per. Són també els autors dels camps del Morrot, la plaça de Can Sau, la plaça de Sant Miquel o la reforma de la plaça del Carme.El despatx olotí s'ha unit amb Grau Casais perquè una de les condicions que va posar l'Ajuntament en el concurs d'idees era que els participants tinguessini haguessin signat, com a mínim, una obra de piscina entre els anys 2006 i 2022. Un Parell d'Arquitectes no tenen aquesta experiència, però sí que la té el despatx barceloní de: són els autors de la zona esportiva del Papiol inaugurada el 2009 i de l'equipament poliesportiu de la Clota construït el 2018. A més també han dissenyat la comissaria de Manlleu, la residència Atria de Reus i la sala polivalent del Papiol.La proposta presentada per Un Parell d'Arquitectes i Grau Casais porta el nom dei ha estat escollida a través d'un jurat format per representants municipals, arquitectes i enginyers i membres del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La proposta, segons es pot veure en les recreacions digitals que ha difós l'Ajuntament, destaca per la presència de la fusta i el vidre. L'edifici que es projecta aconsegueix molta lluminositat natural, connexió amb l'exterior i integració amb l'entorn.Es preveu que les obres de la piscina municipal puguin començar aquest 2023 i acabar-se el. El projecte comptarà amb una vas d'aigua gran de 25 x 16,5 metres, una piscina complementària de 16,5 x 8,5, un nou accés i nous vestidors, magatzems i zones d'oficines. El projecte té un pressupost deque es finançarà, principalment, amb recursos propis de l'Ajuntament i ajudes de la Generalitat i la Diputació de Girona.