​Llum verda a la millora de Can Mali

Plànol de la remodelació de Can Mali. Foto: Consell Comarcal de la Garrotxa

Sense resoldre's el servei de custòdia

La millora de la gossera comarcal deserà una realitat aquest. Laha donat llum verda al projecte de remodelació del Consell Comarcal, propietari de les instal·lacions des del 2013. Feia un any que l'organisme garrotxí estava esperant l'aprovació d'urbanisme amb relació a un Pla d'Actuació Especial impulsat per l'Ajuntament d'Olot que havia de permetre la remodelació.La millora de la gossera situada a Olot consistirà, sobretot, a. La remodelació servirà per "esponjar" les casetes de gossos que hi ha ara, segons el Consell Comarcal i hi haurà, de quarantena o gossos perillosos. També es podrà disposar d'uni reordenar l'edificació que hi ha actualment perquè pugui haver-hi una zona d'atenció al públic. A més, també està previst habilitar un nou espai de cures, un altre de neteja d'animals i reordenar les instal·lacions elèctriques si de sanejament. La remodelació també servirà per tenir un millor espai d'aparcament, una zona verda i un espai d'oficina.La inversió que preveu el Consell Comarcal puja a, dels quals 72.800 (un 30%) anirà a càrrec de la Generalitat a través del Pla d'Obres i Serveis (PUOSC). Amb el vistiplau d'Urbanisme, es preveu que el projecte es pugui aprovar el juliol i les obres es licitin el setembre. Això significaria qued'aquest 2023.A més de la millora de les instal·lacions, continua pendent com es desenvoluparà el servei de custòdia d'animals de la Garrotxa. El Tribunal de Contractes va excloure l'empresa Caniausa del procés de licitació, que va quedar finalment desert. Actualment, el Consell està estudiant si seguir amb el model que hi havia fins ara i externalitzar el servei o buscar un terme mitjà i establir una figura contractada pel mateix Consell que permeti un model publicoprivat de gestió.