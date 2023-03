​Rumbus, el nou servei que vol resoldre la mobilitat a la Zona Volcànica de la Garrotxa

Un autobús de Teisa a punt per fer la ruta de Rumbus Foto: Pau Masó

"Inaugurem una nova etapa"

La Garrotxa ha presentat aquest divendres la que ha de ser una de les solucions definitives per aa la zona central del. Des de fa anys, les situacions de col·lapse i aglomeracions de vehicles han estat afectant l'àrea de la Fageda, el Croscat o Santa Margarita. Per intentar evitar aquestes situacions, elelhan impulsat un nou servei de bus que busca resoldre les problemàtiques generades per la mobilitat turística a la zona central del parc natural.Sota el nom de, el nou servei connectarà els municipis deamb. A cada municipi hi haurà unperquè els visitants puguin deixar el cotxe i moure's només amb el Rumbus. A Olot l'aparcament de referència serà el que hi ha a l'esplanada situada dalt de l'estació d'autobusos (a l'avinguda de les Fonts), a les Preses estarà ubicat a la zona del Xingurri i a Santa Pau a l'entrada del poble. A més d'aquestes zones d'aparcament, el Rumbus també farà parada, per exemple a Bosc de Tosca, el carrer Mulleras d'Olot, Can Blanc, l'aparcament de la Fageda, la Cot o l'àrea del volcà Santa Margarita.El nou servei es posarà en marxa eli funcionarà endurant tot l'any. Els mesos de juliol i agost, i altres festius com Setmana Santa, el Rumbus funcionarà també de. Els horaris aniran de les 9 del matí fins a dos quarts de vuit de la tarda. La freqüència de pas serà de 30 a 60 minuts i el bitllet (que es podrà comprar al mateix bus) costarà. L'usuari podrà pujar al bus allà on vulgui i moure's de manera il·limitada durant tot el dia.El nou servei s'ha presentat aquest divendres a l'estació d'autobusos d'Olot. A la presentació hi ha assistit el conseller de Territori,, qui ha assegurat que el Rumbus és millor que agafar el vehicle privat: "Ens permet tenir una solució de mobilitat, jo diria, millor que el cotxe. Perquè ens permet poder gaudir del nostre temps d'oci sense pensar on hauré d'aparcar, sinó simplement gaudir. Crec que això ens ajuda molt a ser atractius".El conseller comarcal de Mobilitat,, ha explicat que el servei es va dissenyar inicialment per "alleugerir l'accés al medi natural" i "la pressió" que pateix la zona central del parc natural, però assegura que el servei també beneficiarà a la gent de la comarca. Per a Güell, la inauguració del nou servei és una "millora importantíssima": ". Ara oferim una manera de conèixer molt més lliurement tot el territori. El visitant pot agafar el bus, fer un tros a peu i travessar la Fageda, tornar a agafar el bus, anar a dinar a un restaurant, tornar a agafar el transport públic, visitar Olot i després tornar també amb autocar allà on ha deixat el vehicle privat", explica el conseller comarcal.Es calcula que amb el nou servei de Rumbus es podria arribar aque actualment accedeixen a la zona central del parc natural. També està previst que el servei s'ampliï pel que fa a rutes (cap a l'Alta Garrotxa) com pel que fa a modalitats (servei per al transport de bicicletes).