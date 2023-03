​Hipra admet que el retard en l'aprovació de la vacuna ha afectat «negativament»

L'impacte del retard

La vicepresidenta executiva i directora d'R+D i Registres, Elia Torroella, i el director de la Divisió de Salut Humana d'Hipra, Carles Fàbrega. Foto: Marina López / ACN

està a punt per fer arribar "ja" la vacuna al mercat. Un cop rebut l'aval de l'EMA , ara només falta obtenira escala europea i resoldre tràmits burocràtics perquè la població pugui començar a rebre Bimervax com a dosi de reforç contra la covid-19. La farmacèutica amb seu a Amer i directius garrotxins té la mirada posada enó prevista per d'aquí a deu dies amb els països de la Unió Europea que van signar l'acord d'adquisició conjunta i que poden optar a comprar fins aHipra avança que, de moment,(entre aquestes Espanya) s'han interessat per comprar el vaccí dissenyat per la farmacèutica catalana. No han avançat, però, si tenen ja comandes emparaulades o quina previsió de dosis esperen comercialitzar a Europa. La farmacèutica, en paral·lel al desenvolupament, assajos i procés d'aprovació de la vacuna, també ha engegat converses amb països fora de la UE i han exposat que se centren en. Per aconseguir arribar-hi, esperen també rebre com més aviat millor el vistiplau de l'OMS.Després de l'anunci de l'EMA, la vicepresidenta executiva i directora d'R+D i Registres,, i el director de la Divisió de Salut Humana d'Hipra,, han comparegut en roda de premsa per valorar l'aval a la vacuna que van començar a desenvolupar el maig del 2020. Els responsables de la companyia han afirmat que estan "molt emocionats" perquè finalment ha arribat el moment "esperat" després d'haver fet un esforç ingent, tant humà com financer, per convertir la vacuna anticovid en una realitat: "És la primera vacuna per salut humana que s'ha dissenyat i desenvolupat a l'Estat".Admeten, però, que el retard en l'aprovació ha afectat "negativament". "Pperquè complica l'entrada al mercat, però, al mateix temps, creiem que, per les característiques que té la vacuna, encaixa molt bé amb les necessitats actuals que hi ha i rebem que hi ha molt d'interès en", ha afirmat Torroella."Estem molt contents de poder tenir aquesta autorització i continuarem lluitant perquè tenim una molt bona vacuna a les nostres mans i hi ha un consens general pel que fa als experts que la covid-19 ha arribat per quedar-se i continuarem necessitant vacunar grups de població determinats", ha afegit. Hipra remarca que el vaccí que han desenvolupat és de "nova generació" i, a diferència de les altres vacunes anticovid, està dissenyada mitjançant la tecnologia de proteïna recombinant. "Ara és el moment d'obrir camí amb aquesta vacuna i ho farem", ha dit.Fàbrega ha subratllat que estan "preparats" per subministrar les dosis i fixen la mirada en la pròxima campanya de vacunació perquè tot sembla indicar que seran estacionals: "A finals d'abril, la vacuna podria estar als magatzems centrals llesta per distribuir als centres de vacunació si les autoritats ho creuen oportú". La farmacèutica biotecnològica té capacitat per fabricar 600 milions de dosis anuals (ampliable als mil milions en cas de necessitat).El preu de la vacuna oscil·larà entre elsi en funció del volum de la comanda. Hipra també remarca que el vaccí té altres característiques que el fan especialment atractiu per a països de fora de la Unió Europea com ara que es conserva a temperatura refrigerada d'entre 2 i 8 graus, cosa que facilita la logística i la distribució, i que és una vacuna "llesta per utilitzar" perquè no cal reconstituir-la abans d'administrar-la. "La vacuna encaixa amb les necessitats actuals tenint en compte l'evolució de la pandèmia", subratllen. També recorden que els assajos clínics han demostrat que és més versàtil i té millor resposta a noves variants del virus.La investigació contra la covid-19 no s'atura per a Hipra. Els responsables de la farmacèutica han recordat queimmunodeprimida i també treballen per desenvolupar la vacuna pediàtrica.