​«Vostè falta a la veritat»: picabaralla al ple municipal d'Olot per la data de la variant

Jordi Gasulla, portaveu de la CUP Olot, en una imatge d'arxiu durant el ple municipal. Foto: Martí Albesa

Acusacions de "faltar a la veritat"

El batlle d'Olot, Pep Berga, en una imatge d'arxiu d'un ple municipal. Foto: Martí Albesa.

El ple municipal d'Olot d'aquest dijous ha acabat amb fricció per una qüestió que des de fa anys provoca xocs entre partits:. En aquesta ocasió, l'alcalde de la ciutat i el regidor de la CUP, Jordi Gasulla, han mostrat discrepàncies sobre el que es va dir a l'última comissió de la variant que va tenir lloc la setmana passada. La comissió està formada per diferents actors econòmics, socials, veïnals i polítics.Durant el torn de precs i preguntes del ple d'aquest dijous, Gasulla ha mostrat la seva preocupació sobre el contingut tractat a la reunió de la variant, on hi va ser convidat. Segons el portaveu cupaire, a la trobada un representant d' EURAM Garrotxa va afirmar que amb la variant construïda. "La voluntat d'alguns sectors econòmics i polítics és convertir el Parc Natura en un lloc de pas de mercaderies internacional", ha dit Gasulla al ple.A la reunió sobre la variant, també es va parlar dels. El regidor de la CUP ha explicat que a la trobada es va assegurar que. "A la reunió es va tornar a preguntar sobre terminis Van reconèixer que abans del 2030 era pràcticament impossible i això és d'aquí a set anys. Ho tornem a dir: la mobilitat de la ciutat no pot esperar el 2030. És imprescindible que l'Ajuntament faci un pla de mobilitat i apliqui mesures per al mentrestant", ha dit Gasulla.A l'hora de respondre a Gasulla, l'alcalde Pep Berga ha demanat al regidor de la CUP que no es confongués més a la ciutadania: "Crec que en aquest moment confon més que ajuda a la gent dir si és el 2027 el 2030 o el 2031.. Ara tindrem un projecte constructiu i quan estigui sobre la taula podrem parlar de terminis. Lo altre són especulacions. Jo no m'atreveixo a dir cap data en cap moment".La resposta de Berga ha fet saltar el regidor cupaire qui ha tornat a demanar la paraula acusant l'alcalde dei ha explicat que qui va parlar dels terminis a la reunió de la variant va ser un tècnic del mateix ajuntament: "El que no pot és faltar a la veritat. En aquella comissió es va donar una informació tècnica des dels serveis tècnics de l'Ajuntament en què es va dir que abans del 2030 era pràcticament impossible. Ara no pot venir a dir això al ple. És una informació que es va donar en una comissió oficial per part dels tècnics de l'Ajuntament".Per Berga,que va dir el tècnic municipal a la trobada: "Allò va ser el comentari d'un tècnic que com es pot imaginar no és qui construirà la variant ni qui licitarà les obres. Senzillament ell fa un comentari a partir de la informació que té". Gasulla ha seguit insistint en la validesa de la informació que va donar el tècnic a la comissió de la variant assegurant que va ser convidat per explicar els tràmits de la infraestructura i quins tempos pot tenir. "Aquesta és la informació tècnica que se'ns va donar.", ha repetit Gasulla.L'alcalde ha acabat la discussió etzibant a Gasulla quei aclarint que ell mateix va comentar durant la trobada de la comissió que els terminis de finalització de la variant d'Olot dependria de com es licités l'obra (per trams o sencera). "En aquests moments especular en quin any es completarà la variant crec que no està a les mans d'un tècnic municipal, ja que no correspon al consistori fer la infraestructura", ha conclòs Berga.L'escena tensa que s'ha reproduït al ple municipal d'aquest dijous arriba pràcticament un mes després que Territori hagi respost formalment les al·legacions i hagi aprovat definitivament els estudis informatiu i d'impacte ambiental de les variants d'Olot i les Preses. A hores d'ara, la variant es troba en fase de redacció del projecte executiu , previst. Un cop s'hagi redactat aquest document, caldrà establir les partides financeres i licitar les obres per iniciar la construcció de la carretera que durarien, com a mínim, tres o quatre anys.Recupera aquí el moment del ple: