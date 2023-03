Tavi Casadevall agafa el relleu de Joan Gainza a Junts per Maià de Montcal

ja ha fet pública la candidatura per a les eleccions municipals del 28 de maig. El candidat serà, qui agafarà el relleu del fins ara alcaldeque deixa el càrrec després de tres mandats seguits.El nou alcaldable assegura que encapçala una llista "renovada" per "donar un nou impuls" al municipi. "Tenim onze persones molt implicades en el dia a dia del municipi, amb moltes ganes de dinamitzar-lo i d'aportar-hi la seva visió, amb idees noves i projectes de futur que donen resposta a les necessitats dels veïns i veïnes de totes les edats", va explicar Casadevall durant l'acte de presentació de la candidatura el passat divendres a Maià.Casadevall va formar part de l'equip de govern des del 2015 a 2021 com a. L'alcaldable anirà acompanyat a la llista electoral de, Jordi Ariza, Fàtima Merino, Judit Farré, Joan Prujà, Patrick Rosich, Blai Moliner, Quim Viñas, Amàlia Pérez i Carles Muñoz.