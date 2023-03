Jordi Gasulla serà el candidat de la CUP a Olot

La CUP d'Olot ja té candidat. L'ha escollit aquest dissabte l'assemblea local del partit juntament amb les altres nou persones que formaran part de les deu primeres posicions de la llista electoral per a les eleccions delserà el número u de la llista cupaire i, per tant, el candidat del partit a l'alcaldia. Gasulla va entrar com a regidor a l'Ajuntament a la meitat d'aquest mandat després que Lluís Riera renunciés com a regidor . El candidat de la CUP és professor i una persona coneguda en diferents àmbits socials de la ciutat. Durant vuit anys, ha estat un dels membres i portaveus de lai anteriorment havia format part de Maulets o dels Sindicats d'Estudiants dels Països Catalans. Gasulla també va ser fundador d'entitat independentista La Greda i és conegut pel seu activisme social.i posar el focus en una llista que és grupal i plural i defuig qui és el cap de llista. Avui volem reivindicar el punt col·lectiu del nostre projecte", ha assegurat Gasulla aquest dissabte. Amb Gasulla al capdavant, la CUP intentarà millorar els resultats electorals obtinguts el 2019, on va guanyar vots, però va perdre un regidor i va quedar amb els dos actuals: "L'objectiu és millorar els resultats electorals i intentar que el canvi necessari sigui possible", ha dit el cap de llista.A Jordi Gasulla l'acompanyarà en segona posició, arquitecte i professora. Pagès també forma part de diferents entitats i moviments socials de la comarca i va ser regidora de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts durant el mandat del 2015 al 2019. En tercer lloc, hi haurà el tècnic en emergències sanitàriesi en quart la politòlogaEn cinquena posició hi anirà el cap de cirurgia de l'Hospital d'Olot,, seguit de l'exprofessorael jove activista, l'advocada, l'estudiant de veterinàriai l'enginyer i tècnic d'educacióQui no estarà als primers llocs de la llista electoral és. L'actual regidora de la CUP a l'Ajuntament d'Olot ocuparà una segona línia a la llista electoral de les eleccions municipals. La llista completa de la CUP s'anunciarà els pròxims dies, igual que els eixos programàtics que el partit vol portar al programa electoral.