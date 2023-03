Volta a Catalunya 2023 a la Garrotxa: quines afectacions de mobilitat hi haurà?

🚴🚴‍♂️ Del 20 al 26 de març se celebra la #VoltaCatalunya102



ℹ Informarem de les restriccions dinàmiques de la cursa



🚴🚴‍♂️ Del 20 al 26 de març se celebra la #VoltaCatalunya102

ℹ Informarem de les restriccions dinàmiques de la cursa

👮 800 agents de @mossos i #PoliciesLocals vetllaran pel bon desenvolupament de la prova esportiva

Torna la setmana gran del ciclisme català. La 102a edició de la2023 es disputa a partir d'Per aquest motiu, les carreteres garrotxines patiran afectacions de trànsit durant tota la setmana.La Volta començarà a, que repeteix com a primera etapa i manté les arribades als ports dei l'etapa epíleg a. Es poden consultar les restriccions vigents a través de les xarxes del Servei Català de Trànsit



En el cas de la Garrotxa, la Volta hi passarà el dimarts i el dimecres, en la segona i tercera etapa. Tots dos dies el pas de la Volta serà a la franja de migdia entre 13 i 15 h, si els horaris de cursa van com toca.

El, els ciclistes entraran per la, seguiran cap a Sant Feliu de Pallerols, Sant Esteve d'en Bas, les Preses i travessaran la ciutat d'Olot per agafar la carretera de la cantina que enfila el Coll de Coubet de primera categoria. Després la Volta marxarà de la Garrotxa direcció Sant Joan de les Abadesses.En la tercera etapa, el, la cursa vindrà de Rupit. Els ciclistes baixaran el Coll de Condreu i el Coll d'Úria i arribaran a Sant Esteve d'en Bas. Després travessaran les Preses i Olot per tornar a pujar el Coll de Coubet i el Coll de Canes per baixar, en acabat, cap a Ripoll.