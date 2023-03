Alumnes de Noima creen escenografies teatrals d'Els Catòlics

Els joves que han participat al projecte. Foto: Jordi Barranco

Casar necessitats per donar sentit a joves exclosos del sistema educatiu. Aquest és l'objectiu del projecte que des de fa més de mig any han impulsat el centrei l'. Una vintena d'alumnes han estat durant mesos preparant l'escenografia d'una de les noves obres del centre cultural."Nosaltres ens fem els decorats i instal·lacions elèctriques.i veure que la seva feina té utilitat. De seguida vam parlar-ne i la col·laboració va ser fantàstica. Vam començar per als decorats d'una obra. Ells han fet tot el disseny, han treballat la fusta, el ferro i la pintura", explica, de la secció dramàtica d'Els Catòlics.La col·laboració és beneficiosa per les dues parts, ja que Els Catòlics rep una ajuda en la construcció dels decorats i els alumnes de Noima veuen que la seva tasca té una finalitat. De fet, segons el director tècnic de l'escola de noves oportunitats de la Fageda,, aquest és l'objectiu: "Noima vol dir 'sentit' en grec i". Per al centre també interessa que els alumnes puguin tenir vinculació amb entitats locals per arrelar-se al territori."Hem après, primer, a pensar la idea i, després, a fer els plànols. També a dibuixar, muntar, tallar i pintar", explica l', un dels joves que han participat en el projecte. Tots ells tenen entrei són adolescents que han estati que arriben a Noima a través dels serveis socials o centres d'acollida de la Garrotxa. "Són joves que en el moment que entren a l'escola no disposen de cap recurs ni feina. Sí que tenen molt clar que volen activar-se. En alguns casos, la situació administrativa que tenen no els permet accedir a treballar o a cursos de formació. En altres, portendel sistema educatiu i estan en un moment d'inestabilitat personal i necessiten un temps per ressituar-se i deixar-se acompanyar", explica Serrat. Un cop entren a Noima , el centre els prepara un itinerari per poder trobar allò que més els motiva.Els decorats que han estat preparant els joves de Noima es podran veure a l'obra Red Pontiac que s'estrenarà a Els Catòlics el mes d'abril. Segons Vallespir, des del centre cultural olotí preveuen seguir demanant col·laboracions a Noima i obrir a aquests joves les portes de la cultura: "No només volem que ens facin decorats, sinó que els alumnes puguin veure que hi ha un mercat laboral a través de la cultura. També volem que vinguin a veure teatre".