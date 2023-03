​Principi d'acord perquè el castell de Santa Pau sigui de patrimoni públic

L'Ajuntament de Santa Pau ha arribat a un principi d'acord per la compra del castell del poble. Després de dècades, el consistori està més a prop que mai de convertir l'edifici en un bé públic. La propietat ha acceptatde venda del castell després d'anys sense comprador. Si en un principi el preu de compra superava el milió d'euros, el principi d'acord amb l'Ajuntament"Podem anunciar que tenim un principi d'acord amb la propietat que està bastant avançat. Serà una de les decisions més importants dels pròxims mesos o aquest any", assegura, regidora d'Educació del poble. La qüestió està encarrilada, però no serà fins després de les eleccions que es materialitzi.El consistori, però, té molt clar que, ja que no es vol hipotecar la capacitat financera de l'Ajuntament. Per això s'ha pensat a fer unper trobar finançament extern i a través de donacions ciutadanes i de privats aconseguir els diners necessaris per adquirir el castell."Tenim molt clar que aquest edifici no ha de costar cap euro públic al consistori perquè tenim molt clara la posició econòmica de l'Ajuntament. Per altra banda, un cop aquest edifici sigui municipal volem tenir garantides les actuacions principals que s'han de fer com, per exemple la restauració de la coberta. Aquestes actuacions estan també bastant lligades", afirma Capó.De fet, la compra no és l'única inversió que suposarà el castell, ja que es troba en estat de degradació i caldrà fer-hi una primera acció de restauració que consistirà en la reforma de la coberta i la consolidació de les estructures. Segons el consistori, aquesta primera actuació valdriaPel que fa als usos, un cop la compra sigui efectiva, l'Ajuntament treballa en: que sigui un espai que puguin descobrir els veïns del poble, també hi hagi algun projecte que vinculi la Generalitat, i alguna iniciativa privada. El Castell de Santa Pau data dels segles. Va ser reformat el segle XVII i fins al 1969 les monges dominicanes de l'Anunciata el van utilitzar com a col·legi.