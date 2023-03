​Olot pressionarà perquè el futur túnel de la Pinya sigui ampliable a 2+2

Des del minut u de la projecció de la variant d'Olot, l'Ajuntament ha defensat la necessitat que la infraestructura fos de dos carrils per banda . Per al consistori això permetria dotar de més seguretat la carretera i evitar possibles entrebancs en el trànsit rodat que hi passarà. Malgrat el seu posicionament, l'ajuntament olotí ha acceptat que Territori i Acció Climàtica hagin reduït l'envergadura de l'obra ai assegura que no posarà bastons a les rodes.Tot i això, l'Ajuntament vol lluitar perquè el projecte constructiu que s'està redactant . En aquest sentit, el consistori pressionarà perquè el túnel de la Pinya, que connectarà la variant d'Olot amb la de les Preses, es construeixi amb uns vials d'evacuació que tinguin les mateixes dimensions que els vials de circulació."Insistirem molt en el fet que el túnel de seguretat que es construirà tingui les mateixes mides que el túnel principal. Això per nosaltres és molt important perquè voldria dir que en un futur, si fos necessari, sempre hi hauria la possibilitat de fer un desdoblament dels túnels", diu l'alcalde d'Olot,. "Això és una preocupació que des del primer dia l'hem manifestat. El fet de ser un túnel amb un carril per direcció vol dir que quan hi hagués manteniment com el que vivim en el Túnel de Bracons tornaríem a haver d'absorbir el trànsit pel centre de la ciutat", afegeix.La demanda de l'Ajuntament d'Olot té l'objectiu de què quan es faci el forat per construir el túnel de la Pinya es faci de tal manera que en un futur pugui enquibir un 2+2. Per Berga, si el constructiu no recull aquesta petició, seràde modificar en un futur. L'aprovació definitiva de l'estudi informatiu i d'impacte ambiental no inclou aquest requisit i caldrà negociar-lo durant la redacció del projecte constructiu. Berga assegura que "hi estaran molt a sobre" perquè sigui així.Tot i que Territori ha acceptat recentment un 90% de les al·legacions presentades el 2020 per la variant d'Olot i les Preses, hi ha molts detalls que s'hauran d'acabar de concretar durant la redacció de l'estudi constructiu. Per això, Pep Berga ja ha planificat una reunió la setmana que ve amb el director general d'Infraestructures. Entre les qüestions que li traslladarà també hi ha l'allargament del vial soterrat de l'Hostal del Sol, el pas d'un dels accessos de la variant per davant l'Hospital d'Olot o la titularitat d'un tram de carretera a la zona dels pisos Garrotxa. Són alguns dels detalls que, entre despatxos i sota la visió de l'empresa TYPSA (enginyeria responsable del projecte constructiu), s'hauran d'acabar de concretar. Ara comença la cirurgia de la variant d'Olot i les Preses.