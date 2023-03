​Territori estima el 90% de les al·legacions de la variant d'Olot i les Preses

Elha estimat, segons fonts de la mateixa conselleria, un 90% de les al·legacions que es van presentar el 2020 per als estudis informatius i d'impacte ambiental de la variant d'Olot i les Preses. La variant presenca va rebre(9 d'administracions públiques i 65 de particulars) i l'estudi informatiu d'Olot en va rebre(10 d'administracions i 69 de particulars).Tot i que ja feia temps que estaven avaluades, tot just ara, tres anys després, Territori ha tornat resposta a les administracions i particulars que van presentar les al·legacions. Ho ha fet entre aquest dilluns i dimarts, tot i que, de moment,. Els particulars la rebran els pròxims dies.Això es deu al sistema que utilitza la Generalitat.que permet que la comunicació arribi de manera telemàtica a les administracions públiques com Ajuntaments, però quan es tracta d'un particular, la comunicació acaba sent per. Això ha fet que, tot i que el Departament ja ha enviat totes les respostes, n'hi hagi que encara no han arribat al seu destí. Es preveu que els particulars que encara no han rebut la resposta formal, la rebin en qüestió de dies.L'enviament de les respostes formals de totes les al·legacions permet tancar un tràmit que estava obert des de feia tres anys i que el nou Departament de Territori es va comprometre a resoldre aquest mes de febrer. Finalment ho ha fet a final de mes.Ara Territori podrà continuar amb la redacció del projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses, el qual havia quedat aparcat fins a l'espera del retorn de totes les al·legacions i haurà de reflectir l'aportació d'aquestes. El que no farà la Generalitat, per una qüestió de protecció de dades, és fer públiques les al·legacions que es van presentar i la seva resposta. En tot cas, les al·legacions estimades quedaran reflectides al constructiu i algunes ja es van introduir en la declaració d'impacte que va emetre Acció Climàtica el 2022 Elde la variant d'Olot i les Preses ja estava adjudicat des de l'estiu passat i l'empresa responsable ( TYPSA) ja havia fet treballs previs. La prioritat de resoldre les al·legacions ha fet que el constructiu s'endarrereixi ben bé mig any i la conselleria calcula que estarà enllestit a