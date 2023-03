​La Garrotxa només ha tingut deu alcaldesses en 44 anys de democràcia

Isabel Brussosa és l'única alcaldessa que ha tingut la ciutat d'Olot Foto: Pau Masó

Alcaldesses de la Garrotxa



- Roser Corominas (Besalú): dos mandats del 1979 al 1987

- Enriqueta Planadecursach (Riudaura): quatre mandats del 1987 al 2003

- Assumpta Font (Beuda): tres mandats del 1995 al 2007

- Isabel Brussosa (Olot): tres anys del 1996 al 1999

- Eulàlia Massana (Riudaura): tres mandats del 2003 al 2015

- Mònica Boix (Montagut i Oix): tres mandats del 2011 al 2023

- Esther Pagès (les Preses): cinc anys del 2006 al 2011

- Esther Badosa (Santa Pau): un mandat del 2007 al 2011

- Anna Vayreda (Beuda): un mandat del 2015 al 2019

- Maria Vidal (Sant Joan): un mandat del 2019 al 2023

Tretze pobles no han tingut mai una alcaldessa



Més dones en els últims mandats, tot i que a segona línia

El paper de la dona en la política municipal garrotxina és ínfima. Ho és mirant el present i el passat. Actualment, a la Garrotxa. Es tracta de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, governat peri l'Ajuntament de Montagut amb. Amb elles dues la presència de la dona en les alcaldies garrotxines és només del. Es tracta d'un percentatge molt baix que no reflecteix la diversitat de gènere que hi ha a la societat.Aquesta tònica es manté a la comarca i molts altres territoris des de l'inici de la democràcia en les primeres eleccions municipals l'any 1979. Des d'aquells primers comicis,. La primera va serque va guanyar les primeres eleccions democràtiques a Besalú i va governar la vila dos mandats fins el 1987.L'alcaldessa més longeva de la Garrotxa va ser, qui va ocupar l'alcaldia de Riudaura durant vuit anys i quatre mandats (del 1987 fins al 2003). Planadecursach ha estat la dona que més anys ha ocupat el càrrec d'alcaldessa seguida de la seva successora a Riudauraamb tres mandats (2003 – 2015),a Beuda (1995 – 2007) ia Montagut i Oix (2011-2023) també amb tres mandats.va estar cinc anys i dos mandats a l'alcaldia de les Preses entre el 2006 i 2011 ide Santa Pau,de Sant Joan ide Beuda són altres dones que han ocupat durant només quatre anys el càrrec d'alcaldessa.L'alcaldessa més fugaç va sera Olot. Va pujar al poder després de la renúncia de Pere Macias, qui va marxar a fer de conseller a la Generalitat. Brussosa va ocupar el càrrec només tres anys del 1996 al 1999. En les següents eleccions, tot i presentar-se de candidata per Convergència, no va revalidar una alcaldia que va aconseguir Lluís Sacrest.En total, des del 1979, la Garrotxa ha tingut(comptant aquelles que s'han trencat a mig mandat). D'aquesteshan estat liderades per dones, mentre que 219 han estat protagonitzades per homes. Això demostra que el paper de la dona a la política garrotxina ha estat residual i, principalment, els homes són els que han governat la comarca durant els últims 44 anys.Pel que fa a pobles, n'hi ha tretze (més de la meitat) que. Són Argelaguer, Castellfollit, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya, les Planes, Maià de Montcal, Mieres, Sales de Llierca, Sant Aniol, Sant Feliu, Sant Ferriol, Sant Jaume i Tortellà. En tots ells hi ha hagut regidores i candidates a l'alcaldia, però cap dona ha aconseguit agafar la vara d'alcalde en la història de la democràcia.Durant les eleccions dels últims anys hem pogut veure como, fins i tot, cremalleres (el mateix nombre d'homes que de dones). Això ha portat al fet que, per exemple, el ple municipal d'Olot que hi ha avui en dia siguide la ciutat ambi 10 regidors. Això és un pas significatiu en la millora de la presència de la dona en la política municipal, ja que fins al 2019 el màxim de dones que havien coincidit al saló de sessions d'Olot eren nou.Tot i el caràcter femení que han agafat algunes sales de plens els últims anys, la veritat és que. Més enllà de les alcaldies, si mirem les candidatures veurem que tampoc es presenten dones per ser alcaldesses. En les últimes eleccions del 2019,. En total hi va haver 47 candidatures i només vuit estaven liderades per dones.De cara a les eleccions d'aquest 2023, la tendència sembla que no canviarà, ja que, de moment, s'han presentat. I és que si mirem el passat i el present, veiem que la política garrotxina té nom d'home. Un fet que no concorda en l'ètica que diu que les administracions han de ser el reflex de la societat. Actualment, a la Garrotxa i molts altres territoris, l'administració pública i la política municipal no recullen la diversitat de gènere que hi ha al carrer.