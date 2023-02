​Comença el període de regulació de l'accés motoritzat a Sadernes

Aquestcomença la restricció d'accés motoritzat a la pista de Sadernes, a l'Alta Garrotxa. La via que porta a la Vall del Riu i la Muntada i que dona accés a la Vall de Sant Aniol estarà restringida i només es permetrà el pas de vehicles autoritzats comLa restricció serà efectiva des d'aquest mes de març fins a final d'any, concretament el dia. En total seranen què la pista estarà restringida als vehicles durant les 24 hores del dia i cada dia de la setmana.Els excursionistes o visitants hauran d'estacionar el vehicle a l', únic pàrquing habilitat. Es tracta d'un aparcament que la major part de l'any és d'accés lliure, però durant els mesos d'estiu (quan hi ha més afluència) cal reserva prèvia i es fa pagar per aparcar-hi. Aquesta mesura s'aplica a partir de Setmana Santa, quan també es posa en marxa el servei d'informació i el de guardes rurals.La restricció de l'accés motoritzat a la pista de Sadernes persegueix l'objectiu d'i la congestió de la xarxa viària. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa assenyalen que la mesura "garanteix la preservació dels valors naturals de l'espai".